Starfiled: una MOD scopre che la presenza del Ray Tracing

Una nuova mod per Starfield è stata rilasciata in questi giorni e, oltre ad apportare significativi miglioramenti alla qualità dei riflessi nel gioco, ha svelato che il titolo include una modalità Ray Tracing.

Questa mod, disponibile su Nexus Mods, consiste in un file .ini personalizzato che ottimizza i riflessi sulle superfici riflettenti, garantendo che essi rispecchino fedelmente l'ambiente circostante.

La modifica predefinita, indicata dalla linea "uReflectionProbesShadowMapResolution=512", apporta miglioramenti minimi senza impattare le prestazioni generali del gioco.

Tuttavia, è possibile aumentare ulteriormente il valore per ottenere riflessi di migliore qualità, ovviamente andando a inficiare, specialmente nelle macchine meno performanti, le prestazioni generali.

Ciò che rende particolarmente intrigante questa nuova MOD di Starfield, però, è il fatto di aver scovato una funzione dedicata al Ray Tracing all'interno del gioco.

Sebbene attivare questa opzione non sembri influenzare l'esperienza di gioco, la sua presenza suggerisce che Bethesda avesse pianificato di implementare il ray tracing in Starfiled.

Potrebbe anche trattarsi di una funzione ancora in fase di sviluppo e che verrà implementata da Bethesda tramite aggiornamenti futuri.

Al momento, però, non è possibile confermare se Starfield riceverà effettivamente il supporto per il ray tracing, in quanto Bethesda non ha ancora condiviso dettagli precisi sul futuro del gioco.

Le due patch rilasciate finora si sono concentrate principalmente su correzioni di bug minori, lasciando alla community la gravosa responsabilità di creare MOD, non ufficiali, per risolvere alcuni dei problemi ancora presenti.

Starfield vi ricordiamo che è disponibile su PC, Xbox Series X e Xbox Series S e se siete ancora digiuni di informazioni in merito alla nuova opera di Bethesda, vi consigliamo di dare uno sguardo alla nostra recensione.