Ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di mettere le mani su State of Decay 3. Il gioco, prodotto da Undead Labs, è ancora infatti motlo restio a mostrarsi, con il team di sviluppo non ha praticamente svelato nessun dettaglio in merito. Oggi però arrivano notizie decisamente confortanti in merito alla lavorazione del gioco e che confermano la linea dei first party di Xbox, ovvero quella della cooperazione tra vari studi.

Come riportato da GamesRadar, infatti, State of Decay 3 è attualmente in sviluppo sì presso Undead Labs, ma il team può contare anche sull’aiuto di The Coalition. “Al momento Undead Labs sta lavorando con la divisione canadese di The Coalition, lo studio che si occupa del franchise di Gears of War”, le parole di Booty dichiarate durante una puntata del podcat di Major Nelson, che in Xbox ricopre il ruolo di Senior Director Corporate Communications.

La collaborazione tra i due studi è prettamente tecnica. Come rivelato da Matt Booty, infatti, al momento lo studio sta lavorando sia con l’Unreal Engine 5 (motore sul quale è stato costruito State of Decay 3), sia con alcuni elementi di Gears of War, per prendere sempre più confidenza con lo sviluppo. “Ho passato un giorno intero con i ragazzi di Undead Labs, che stanno lavorando a qualcosa di davvero molto interessante”, ha aggiunto Booty durante il podcast. Al momento però non ci sono ulteriori dettagli in merito ed è molto probabile che non arriveranno prima del prossimo anno, considerando che Xbox non terrà più nessun evento dedicato ai suoi giochi.

State of Decay 3 è stato annunciato nel 2020, durante un evento di presentazione di Xbox Series X, la nuova console di Microsoft. Al momento il gioco non ha ancora una data di uscita e una finestra di lancio. Al momento del suo debutto sarà incluso in Xbox Game Pass, come da tradizione per tutte le esclusive prodotte da Xbox Game Studios.