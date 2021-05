State of Play in arrivo? Misteriosa scaletta svela un sequel inaspettato

Sono passati solamente pochi giorni dall’ultimo State of Play dedicato prevalentemente al nuovo Ratchet & Clank Rift Apart, ma gli appassionati delle console Sony sono già in attesa di un nuovo appuntamento comunicativo ricco di annunci. Giusto qualche istante fa, in rete è apparso quello che sembra essere più che un indizio relativo al prossimo show digitale dedicato a PS4 e PS5, ma cosa c’è di concreto in tutto ciò?

Quel che sta girando da qualche istante su 4Chan è una misteriosa scaletta che si riferisce ad un prossimo State of Play. Non è stato specificato quando questo nuovo evento di presentazioni avrà luogo, ma la cosa curiosa è che all’interno di questa scaletta vengono citati quelli che saranno gli ipotetici annunci. Oltre a Dreams+ in arrivo su PS5, tornerebbero a mostrarsi alcuni giochi già annunciati come: Stray, Back 4 Blood e la tanto chiacchierata versione next-gen di GTA 5.

Le sorprese però non finisco qui, anzi, le informazioni più scottanti arrivano alla fine di questa misteriosa scaletta apparsa dal nulla qualche istante fa. Oltre a citare la presenza di Sunset Overdrive Refreshed Edition in uscita il prossimo autunno su PS4 e PS5, viene menzionato anche Sunset Apocalypse; sequel dell’IP di Insomniac Games che è stata una delle esclusive Microsoft durante la generazione Xbox One.

Data la provenienza improvvisa e per il momento dubbia di questa scaletta, vi consigliamo fortemente di prendere queste informazioni con una paio di pinze rinforzate. Al momento manca l’ufficialità da parte di Sony per quanto riguarda un prossimo State of Play, ma possiamo tenere questa lista da parte e provare a confrontarla quando un prossimo evento di presentazioni Sony verrà trasmesso.