Stavolta è Super Mario a darci informazioni su Switch 2

Nintendo ha recentemente generato una certo chiacchiericcio, per via di un misterioso controller che appare nel materiale promozionale di Super Mario Bros. Wonder, il nuovo gioco in uscita il 20 ottobre.

Questo gamepad, dai contorni inediti, è stato oggetto di speculazioni sulle sue possibili implicazioni riguardo alla prossima console Nintendo.

Il controller ritratto nell'immagine promozionale, non sembra corrispondere al design del Pro Controller attualmente in uso per la Nintendo Switch, così come si discosta dalla sagoma generalmente usata nel materiale di Nintendo.

Questa discrepanza ha portato alcune persone a ipotizzare che si tratti di un possibile leak legato alla successiva console di casa Nintendo, che alcuni chiamano già "Nintendo Switch 2."

Nel materiale promozionale di Super Mario Bros. Wonder, sono state pubblicate immagini che mostrano il controller misterioso. I layout utilizzati per indicare la compatibilità con il Pro Controller sembrano raffigurare un design significativamente diverso da quello effettivo del controller attuale.

Inoltre, una seconda immagine suggerisce una specie di "controller-cover," aumentando la confusione.

Mentre non è possibile confermare con certezza se il controller misterioso sia davvero legato a una futura console o se si tratti semplicemente di una rappresentazione artistica imprecisa, l'esistenza di "Nintendo Switch 2" è oramai certa.

Secondo una recente indiscrezione, difatti, Nintendo potrebbe addirittura lanciare due modelli di Nintendo Switch 2, facendoli debuttare tra settembre, e novembre, 2024.

Tuttavia, è importante ricordare che queste informazioni rimangono non ufficiali e soggette a ulteriori conferme da parte di Nintendo. Nel frattempo, l'attesa per Super Mario Bros. Wonder rimane alta, con il gioco pronto a stupire i fan a partire dal 20 ottobre.