Steam Awards 2019: ecco i cinque finalisti per il premio miglior stile grafico

Si sono chiuse lo scorso 3 dicembre le votazioni per gli Steam Awards 2019, i premi che vedono protagonisti i videogiochi pubblicati sulla piattaforma digitale di Valve. I giocatori hanno votato i loro titoli preferiti nelle categorie proposte dalla piattaforma, mentre il vincitore verrà svelato il 31 dicembre. Nella giornata di oggi, sono state svelati i primi 5 finalisti in corsa per vincere nella categoria miglior stile grafico.

I cinque candidati di questa prima categoria sono: GRIS, Astroneer, Total War Three Kingdoms, Subnautica Below Zero e Katana Zero. Lo stile grafico e artistico dei titoli in gara è riuscito a contraddistinguersi nel corso del 2019 e ora hanno l’opportunità di ottenere un riconoscimento per le idee visive che i team di sviluppo hanno proposto al loro interno.

Il primo dei cinque candidati è GRIS, un titolo pieno di meraviglia che ha già saputo emozionare moltissimi videogiocatori con il suo stile semplice ma allo stesso tempo profondo e dai tratti artistici delicati. Astroneer invece porta i giocatori ad esplorare pianeti lontani, rischiando la propria vita in questa folle corsa all’oro in una coloratissima frontiera spaziale.

Un degli altri possibili vincitori del premio è Total War Three Kingdoms, lo strategico a turni ambientato nell’antica Cina. Il suo stile grafico si rifà molto alla realismo, dando un vasto colpo d’occhio ai numerosi eserciti che combattono sulle mappe di gioco. Subnautica Below Zero, riporta i giocatori su un pianeta alieno, questa volta però l’esplorazione avverrà quasi totalmente nell’ambiente marino di questo pianeta tanto affascinante quanto mortale. Katana Zero è il gioco che chiude queste prime nomination, un action platform con una pixel art iperdettagliata e meravigliosa, che si rifà allo stile del neo-noir.

Le candidature alle prossime candidature degli Steam Awards 2019 verranno pubblicate quotidianamente fino al prossimo 19 dicembre, e ci sarà tempo per votare fino al 31 dicembre. Avete giocato ai cinque giochi in corsa per il miglior stile grafico? Quale voterete? Fatecelo sapere nei commenti.