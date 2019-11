Steam Controller in sconto a 5,50 euro esaurito in pochi minuti

Gli attesissimi saldi autunnali di Steam sono iniziati e come ogni anno permetteranno ai videogiocatori di tutto il mondo di sfoltire la propria lista dei desideri risparmiando. Gli sconti non comprendono solamente la libreria software che mette a disposizione il negozio virtuale di Valve, ma una speciale offerta riguardo lo Steam Controller che è stato messo in vendita al prezzo di 5 euro e 50 centesimi, ai quali andranno poi aggiunte le spese di spedizione.

Questo sconto del 90% sul prezzo di listino del controller è dovuto alla cessione di produzione da parte di Valve del proprio pad. Il prezzo stracciato ha permesso al prodotto di esaurire definitivamente le scorte nell’arco di pochi minuti, ponendo fine alla produzione di nuovi modelli.

Lo Steam Controller ha la particolarità di non presentare gli ormai due classici stick analogici, al loro posto il pad mette a disposizione due trackpad che permettono di giocare comodamente anche a titoli che necessiterebbero di un mouse e una tastiera come gli strategici o i gestionali. Oltre a questo il controller è personalizzabile tramite l’interfaccia Steam permettendo ai giocatori di crearsi le proprie configurazioni preferite.

Al momento lo Steam Controller risulta fuori produzione e non sappiamo se Valve sarà intenzionata a mettere a disposizione una nuova ondata di pad, o addirittura a crearne una seconda versione. Siete riusciti ad acquistare lo Steam Controller? Diteci come ci trovare a giocare con questo modello di pad nella sezione dedicata ai commenti.