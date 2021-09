Steam Deck: dev kit stanno per arrivare nelle mani degli sviluppatori

L’arrivo di Steam Deck diventa sempre più realtà. Il nuovo handled PC di Valve, infatti, non è più solamente un annuncio arrivato nel mezzo di una settimana di qualche mese fa, ma ora si sta concretizzando la sua release sul mercato. Come? Con l’inizio delle spedizioni a tutte le software house interessate ad avere tra le mani uno dei dev kit.

Come annunciato dalla società di Gabe Newell, infatti, i kit per lo sviluppo di Steam Deck sono partiti ufficialmente verso alcuni sviluppatori. Un’importante passo in avanti per la release pubblica del device di Valve, perché pur essendo a conti fatti un PC è molto importante che i developer possano comunuqe lavorare con l’hardware e ottimizare al meglio i loro titoli. In aggiunta, lo scopo della spedizione è anche quello di raccogliere feedback sui componenti e sul software, rendendo così le fasi finali dello sviluppo della macchina ancora più precise.

Ci si potrebbe chiedere come mai solamente ora gli sviluppatori hanno avuto accesso al kit di sviluppo di Steam Deck. Beh, semplicemente perché a differenza di una console, basata su un hardware spesso proprietario e creato per l’occasione, l’handled PC di Valve è in realtà… un PC. Questo significa che gli sviluppatori conoscono già le caratteristiche e hanno già avuto modo di esaminare processore, GPU, RAM e storage. L’obiettivo dei dev kit è semplicemente quello di fornire uno strumento in più per l’ottimizzazione dei loro giochi, risparmiando così tempo post lancio con patch correttive.

Steam Deck sarà disponibile a partire da dicembre 2021. Nel corso dei prossimi anni il progetto potrebbe prendere nuove direzioni ed evolversi. Valve infatti ha già preso in considerazione l’idea di diversi modelli nel corso del tempo ma ad oggi è ancora presto prima di potersi sbilanciare in eventuali nuove iterazioni dell’hardware: prima sarà necessario vedere la risposta del pubblico.