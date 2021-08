Steam Deck, il 4K non è un’utopia

Come vi avevamo già riportato nelle scorse settimane, Steam Deck non è destinato, almeno nelle intenzioni di Valve, ad essere un progetto “one shot”. L’azienda, capitanata da Gabe Newell, ha infatti lavorato sì ad una console portatile simile a Nintendo Switch ma intende in futuro aggiornarla. Proprio su questo punto si è sbilanciato Greg Coomer, in una lunga intervista che ha snocciolato alcuni dettagli della strategia della società per permettere al nuovo hardware di poter sopravvivere in un mercato ricco di console e device sempre differenti e ognuno con una sua esperienza di utilizzo quasi unica.

Come spiegato da Coomer, Valve intende guardare a Steam Deck come una piattaforma aggiornabile. Ovviamente non in un breve lasso di tempo, perché questo porterebbe ad alcuni problemi con il pubblico e gli sviluppatori. “Non sarebbe l’ideale lanciare una nuova versione ogni tre mesi. Guardiamo comunque già al futuro, perché crediamo che questo sia un prodotto con una grande vita davanti”, le parole di Coomer dichiarate ai microfoni virtuali dei colleghi di Rock, Paper & Shotgun.

Nonostante eventuali aggiornamenti arriveranno solamente più avanti e non nell’immediato, Coomer ha voluto parlare anche di una feature che attualmente a Steam Deck manca, ovvero la risoluzione in 4K. Come afferma il designer di Valve, al momento si è già presa in considerazione questa ipotesi ma occorrerà moltissimo tempo prima di vedere una console con il supporto a questa risoluzione. “Pensiamo amgari tra due anni di poter raggiungere questo risultato”, le parole di Coomer.

4K o no, Steam Deck si prepara comunque ad esordire sul mercato. Le prime console arriveranno tra la fine del 2021 e il 2022 a tutti i fortunati acquirenti che hanno avuto modo di prenotare, direttamente dal client di Valve, una delle tre versioni proposte. Da lì in avanti sarà più facile poter tracciare un eventuale futuro per la prima console portatile di Gabe Newell e soci.