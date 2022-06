Nonostante sia disponibile sul mercato oramai da febbraio 2022, Steam Deck continua a vendere molto bene. A svelarlo è la classifica dei giochi e dei prodotti più venduti sul client di Valve: l’hardware di Gabe Newell e soci si è infatti posizionato alla prima posizione della classifica di vendita settimanale, come svelato da parte di SteamDB.

Nella top 10, visibile a questo indirizzo, Steam Deck si classifica alla prima posizione della classifica di vendita, ma è seguito da una release avvenuta proprio nel fine settimana, ovvero Final Fantasy 7 Remake. Il gioco di casa Square Enix è approdato sul client di casa Valve proprio nella notte di venerdì 17 giugno 2022, dopo sei mesi di esclusività sull’Epic Games Store. Difficile sapere, come sempre in questi casi, il numero totale di copie vendute ma presupponiamo essere sempre molto alto. Alla terza posizione troviamo Chivalry 2, che ha debuttato invece domenica 12 giugno 2022, dopo un lungo periodo di Early Access. Spazio anche per il nuovo gioco delle Tartarughe Ninja, a segno di come il lavoro di Tribute Games e Dotemu sia stato decisamente apprezzato dai giocatori PC.

La classifica è poi composta da altri giochi. Elden Ring continua a vendere decisamente bene, posizionandosi in sesta posizione, così come V Rising, che di recente ha raggiunto l’incredibile traguardo di due milioni di copie. Chiude la top 10 Starship Troopers: Terran Command, preceduto dal drama horror The Quarry di Supermassive Games.

Tra alcune nuove uscite e non, questa classifica ci dimostra ancora una volta come Steam Deck sia riuscito a entrare nel cuore dei giocatori. L’hardware di casa Valve probabilmente è partito con il piede giusto, a differenza di altri esperimenti di Gabe Newell e soci, come per esempio Steam Link e lo Steam Controller. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.