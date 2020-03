Torna lo Steam Game Festival con oltre 40 nuove demo da giocare

Sta tornando lo Steam Game Festival, l’evento digitale attuo a sopperire l’assenza dell’edizione 2020 della GDC (Game Developers Conference). Questa sarà l’occasione perfetta per gli appassionati del mondo videoludico di mettere le mani su oltre 40 demo giocabili di titoli che usciranno prossimamente. Lo scorso dicembre Geoff Keighley ha proposto la stessa iniziativa durante i The Game Awards 2019.

Ad annunciare l’inizio dell’edizione primaverile dello Steam Game Festival è stato lo stesso Keighley tramite il proprio account Twitter, dichiarando che l’evento avrà inizio oggi e terminerà il prossimo 23 marzo. Questa nuova infornata di demo gratuite saranno incentrate su produzioni indipendenti che non hanno potuto mostrarsi durante gli eventi cancellati a causa del Coronavirus.

Surprise! @thegamefestival returns tomorrow to @Steam with 40+ new games you can play at home, which were originally set for GDC. This is the Spring edition of @thegamefestival pic.twitter.com/lD7LE509Ge

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 17, 2020