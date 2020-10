Steam Game Festival: annunciate le date dell’edizione autunnale

Ormai è diventata una tradizione consolidata, e soprattutto un appuntamento fisso attesissimo dai giocatori PC. Il Steam Game Festival è sempre un’ottima occasione per scoprire e testare con mano una valanga di giochi a breve in arrivo sullo store digitale, il tutto con l’ausilio di tantissime demo giocabili gratuitamente. Ora che entriamo sempre più nelle temperature autunnali, è il momento di un nuovo Game Festival per la piattaforma digitale di Valve.

Annunciato con un post pubblicato sul profilo Twitter ufficiale di Steam, viene dichiarato che la nuova edizione del Game Festival prenderà il via proprio oggi mercoledì 7 ottobre. Avremo quindi tempo fino al prossimo 13 ottobre per fare una nuova scorpacciata di demo giocabili inerenti ai prossimi titoli in uscita sulla piattaforma Valve e non solo, ci saranno anche demo di giochi che sono stati lanciati da poco.

We’ve worked with @sumichu, @andylaso, @spikevegeta and @oatsngoats to bring you hours of gameplay & commentary on titles featured in the Steam Game Festival!

Here's a sneak preview! Catch the rest starting tomorrow on the Steam Game Festival page. 🍂#steamgamefestival pic.twitter.com/ekMgflvjvz

— Steam (@Steam) October 6, 2020