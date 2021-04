Steam: i saldi della Golden Week stanno tornando

Steam è tra i launcher più famosi di sempre non solo per la sua grande longevità, ma anche per gli incredibili offerte che gli utenti possono trovare su di essa. Valve ha la piacevole abitudine di applicare spesso degli sconti importanti, che permettono ai giocatori PC di tutto il mondo di acquistare (o recuperare) titoli a prezzi più che vantaggiosi. Come ogni anno, sembrerebbe che anche stavolta è trapelata online la data di inizio dei saldi della Golden Week Sale 2021.

A dare la notizia è SteamDB, che ha segnato sul suo sito che le offerte della Golden Week Sale 2021 stanno per tornare e con una precisa data e ora di partenza: parliamo del 29 aprile 2021 alle ore 19:00. Mancano davvero pochi giorni prima dell’inizio dei saldi, su cui senza dubbio molti utenti si fionderanno senza perdere tempo. Molto probabilmente su Steam sarà possibile acquistare titoli importanti suddivisi per serie, dato che durante queste evenienze gli sconti vengono spesso suddivisi per franchise come quelli di Dark Souls, Grand Theft Auto, DOOM, e tanti altri.

L’anno scorso la Golden Week Sale è durata proprio dal 30 aprile al 6 maggio 2020, e prevedeva offerte su titoli come Monster Hunter World, Resident Evil 2 o Dark Souls 2 e 3. Quest’anno possiamo aspettarci un trattamento simile con l’aggiunta delle più recenti uscite videoludiche. Gli sconti dureranno una settimana esatta, quindi è lecito aspettarsi che saranno attivi fino al 5 o 6 maggio.

Non avendo ulteriori informazioni, purtroppo non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale da parte di Valve, che potrebbe giungere anche nelle prossime ore. Inoltre, non dimenticate che in queste ore Steam sta regalando un ottimo party game. Per non perdere alcun aggiornamento vi consigliamo di restare sintonizzati sul nostro sito. Ci sono titoli che dovete ancora recuperare o che sono nella vostra lista dei desideri in attesa di essere acquistati? Fatecelo sapere commentando in calce!