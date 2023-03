Le giornate stanno per allungarsi e la primavera è ormai alle porte. Questo non può che significare che una cosa: i nuovi saldi primaverili di Steam sono tra di noi! Ormai è una tradizione molto sentita e attesa per tutti gli appassionati al mondo del gaming su PC, dato che grazie a questi grandiosi sconti, in un modo o nell’altro, si è sempre in grado di aggiungere una manciata di nuovi giochi alla propria ludoteca digitale PC.

Ora che il saldi primaverili di Steam sono già iniziati, è il momento perfetto per scoprirne tutte le informazioni principali. Questo nuovo evento di scontistica di massa è iniziato giusto ieri sera, e andrà avanti fino al prossimo giovedì 23 marzo 2023. Nello specifico questi saldi di primavera si concluderanno alle ore 18:00, orario italiano, del 23 marzo; quindi avrete una settimana intera per tenere d’occhio e acquistare giochi a basso prezzo.

Come al solito, all’interno dei saldi primaverili ci finiscono una quantità a dir poco impressionante di videogiochi presenti su Steam. Ogni genere, tematica, anno di uscita; ce n’è davvero per tutti i gusti. Giusto per citare alcune delle offerte imperdibili, ci sono Cyberpunk 2077, Dying Light 2 Stay Human, FIFA 23, Marvel’s Midnight Suns scontati del 50%; ma anche God of War, Horizon Zero Dawn, Resident Evil Village, Persona 5 Royal, GTA 5, Forza Horizon 5 con altrettanti sconti molto ghiotti.

Per scoprire molti altri titoli a basso prezzo, potete accedere alla pagina principale di questi nuovi saldi primaverili direttamente da Steam. Per questi sette giorni i saldi saranno sempre in primo piano, ma il nostro consiglio è sempre quello di esplorare bene lo store e la vostra lista dei desideri; così da non perdervi anche le offerte meno in vista.

