Steam, ora potete vedere quanto avete giocato nel 2023

Come ogni fine anno, anche in questo 2023 Steam vi offre la possibilità di visionare le vostre statistiche di gioco del 2023.

Solitamente a quasi tutti piace farlo, poiché è abbastanza divertente condividere con gli amici i risultati raggiunti. Ma ovviamente c'è anche chi non vuole per evitare di visionare le svariate ore spese sul client di Valve (giusto per non farsi del male).

Grazie a questo sistema potete visionare il numero dei giochi avviati, le percentuali di utilizzo delle periferiche e dei vari generi videoludici, nonché il numero complessivo di obbiettivi sbloccati.

L'Year in Review di Steam è senza dubbio quello più completo, anche rispetto a quello di Xbox e PlayStation visto qualche giorno fa.

Se siete interessati, vi basterà accedere a questo link e loggarvi con le vostre credenziali Steam. Fateci sapere a quanti titoli avete giocato durante questo incredibile anno videoludico.