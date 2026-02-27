Ubisoft ha lanciato su Steam una delle sue promozioni periodiche più attese, con riduzioni di prezzo che toccano punte del 90% su decine di titoli del catalogo della casa di sviluppo francese. Si tratta di un'occasione concreta per chi volesse recuperare capitoli storici di alcune delle saghe più longeve nel panorama videoludico, o acquistare a prezzo ridotto anche titoli più recenti. I saldi rimarranno attivi fino al 12 marzo, rendendo la finestra temporale piuttosto stretta per approfittarne.

Il franchise più rappresentato, come spesso accade nelle promozioni Ubisoft, è quello di Assassin's Creed. Il capitolo più recente, Shadows, è disponibile con il 50% di sconto a 34,99 euro, mentre Mirage scende a 19,99 euro grazie a una riduzione del 60%. Chi volesse esplorare capitoli più datati troverà prezzi ancora più accessibili: Odyssey, ambientato nella Grecia antica, è proposto a 11,99 euro, e Unity, che portava i giocatori nella Parigi della Rivoluzione francese, è acquistabile per soli 7,49 euro.

Sul fronte degli sparatutto in prima persona, Far Cry 6 raggiunge i 14,99 euro con uno sconto del 75%, mentre Far Cry 5 scende all'85% del prezzo originale fermandosi a 8,99 euro. Ancora più aggressiva la riduzione applicata a Far Cry Primal, l'episodio preistorico della serie: è disponibile a soli 2,99 euro, con un taglio del 90%.

The Crew Motorfest ha raggiunto il minimo storico su Steam: 6,99 euro con il 90% di sconto.

Nel segmento racing, The Crew Motorfest tocca il suo prezzo più basso di sempre sulla piattaforma Valve, fermandosi a 6,99 euro con una riduzione del 90%. La stessa percentuale di sconto si applica ai due capitoli di The Division, lo sparatutto cooperativo ambientato in una New York post-pandemia, anch'essi disponibili a 2,99 euro ciascuno.

Tra le novità più recenti in promozione spicca Anno 117: Pax Romana, strategico gestionale di prossima uscita ambientato nell'antica Roma, già disponibile in preordine con uno sconto del 25% a 44,99 euro. Vale la pena segnalare che il gioco sarà protagonista di un periodo di prova gratuita nel fine settimana sia su PC che su console, anche se questa opportunità non sarà accessibile tramite Steam.

Per consultare l'intero catalogo delle offerte e verificare prezzi e disponibilità, è possibile visitare la pagina dedicata ai saldi Ubisoft direttamente su Steam. La scadenza del 12 marzo lascia poco margine di riflessione per chi fosse interessato ad approfittare delle promozioni, in particolare per i titoli al minimo storico.