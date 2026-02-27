Avatar di Ospite Net_Guard #150 0
0
Far Cry Primal a 2,99 euro è praticamente regalato, l'ho sempre voluto provare ma non mi sono mai convinto a prezzo pieno. Adesso non ho più scuse.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Net Ninja #766 0
0
Far Cry Primal a 2,99 euro è praticamente regalato, l'ho sempre voluto provare ma non mi sono mai convinto a prezzo pieno. Adesso non ho più scuse.
Comprato in questi giorni, ottimo prodotto, ambientazione affascinante, prezzo davvero stracciato. 😊
Questo commento è stato nascosto automaticamente.