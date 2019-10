Steam e Chrono celebrano le donne nei videogame con nuovi saldi: i ricavi andranno in beneficenza

Molti sviluppatori, tramite Steam e Chrono, celebrano la Giornata Internazionale delle Bambine mettendo in saldo i propri giochi per fare beneficenza.

In onore della Giornata Internazionale dell Bambine creata dall’ONU, che cade l’11 ottobre, alcuni sviluppatori ed editori hanno deciso di unire le forse e raccogliere dei proventi da donare in beneficenza. Le compagnie in campo, come ad esempio 505 Games, Fullbright, Supergiant e XSEED hanno messo in sconto i propri giochi su Steam e su Chrono.gg: una percentuale dei ricavi sarà devoluta a War Child.

War Child e il suo partner statunitense Children in Conflict aiutano i bambini che si trovano in zone di guerra nel mondo. War Child ha già creato collaborazioni con il mondo dei videogame, in passato: la sua collaborazione con This War of Mine ha permesso di raccogliere 500.000 dollari.

Ecco la lista dei giochi in offerta su Steam:

Heaven’s Vault (Inkle) – dona il 50%

Epistory – Typing Chronicles (Fishing Cactus) – dona il 40%

Ys Origin (XSEED Games) – dona il 50%

Thief of Thieves (Rival Games) – dona il 60%

Smoke & Sacrifice (Curve) – dona il 50%

ABZÛ (505 Games) – dona 100%

Gone Home (Fullbright) – dona 25%

Tacoma (Fullbright) – dona 25%

AIRHEART (Blindflung Studios) – dona 50%

Her Story (Sam Barlow) – dona 50%

NAIRI:Tower of Shirin (Hound Picked Games) – dona 50%

Bury Me, My Love (Pixel Hunt Games & Plug in Digital) – dona 50%

The Next Penelope (Plug in Digital) – dona 50%

WonderBoy (DotEmu) – dona 30%

Kathy Rain (Raw Fury) – dona una cifra fissa

Dandara (Raw Fury) – dona una cifra fissa

Whispers of a Machine (Raw Fury) – dona una cifra fissa

Su Chrono.gg, invece, ci saranno i seguenti giochi:

Gris (Nomada Studio & Devolver Digital) – dona 30%

Praey for the Gods (No Matter Studios) – dona 37%

Tangledeep (Impact Gameworks) – dona 30%

My Big Sister (Stranga & GrabTheGames) – dona 65%

Alwa’s Awakening (Elden Pixels) – dona 37%

Timespinner (Lunar Ray Games & Chucklefish) – Dona 51%

Virginia (Variable State & 505 Games) – dona 22%

Iconoclasts (Joakim Sandberg & Bifrost Entertainment) – dona 65%

Okami HD (CAPCOM) – dona 22%

Jotun: Valhalla Edition (Thunder Lotus Games) – dona 100%

Sundered (Thunder Lotus Games) – dona 100%

Diteci, cosa ne pensate degli sconti?