Steam: i saldi invernali inzieranno stasera

Ancora pochi giorni ed entreremo nel vivo delle festività natalizie, nel frattempo già molti videogiochi e negozi sia digitali che fisici hanno voluto dedicare eventi e sconti a tempo limitato. Come ogni anno anche Steam si sta preparando ad accogliere i propri famosi sconti invernali, la ghiotta occasione che permetterà agli utenti PC di rinnovare ed ampliare la propria libreria sulla piattaforma Valve.

In un recente tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale, Steam ha confermato che i saldi invernali 2019 inizieranno questa sera e dureranno per 14 giorni consecutivi. In base alle esperienze degli scorsi anni presumiamo che la doppia settimana di sconti prenderà il via definitivamente intorno alle ore 19:00, orario italiano.

‘Twas the night before the Steam sale, and in every house

People eagerly waited, with PC and mouse.

Thousands of games, just waiting for plays,

Soon shall be discounted, for 14 straight days!#SteamWinterSale pic.twitter.com/CBerpsLndd

— Steam (@Steam) December 19, 2019