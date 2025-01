SteamOS in arrivo su handheld di terze parti, ecco i dettagli

Un importante passo avanti per SteamOS, il sistema operativo di Valve, è previsto per il 2025: Pierre-Loup Griffais, uno dei principali designer di Steam Deck e SteamOS, ha infatti annunciato che una versione beta di SteamOS per altri PC handheld sarà disponibile dopo marzo 2024.

Questa mossa segna chiaramente un'espansione significativa per SteamOS oltre il dispositivo Steam Deck di Valve. Il sistema operativo, inizialmente sviluppato per il PC handheld di Valve, sarà presto installabile su una varietà di dispositivi gaming portatili, offrendo agli utenti un'alternativa a Windows per il gaming mobile.

Griffais ha sottolineato l'importanza di mantenere SteamOS come piattaforma unificata. Come annunciato in un post sul blog di Valve, Lenovo Legion Go S, primo dispositivo di terze parti a eseguire ufficialmente SteamOS, utilizzerà la stessa immagine del sistema operativo di Steam Deck, beneficiando degli stessi aggiornamenti software e shader precalcolati per prestazioni ottimizzate.

La versione beta di SteamOS per altri dispositivi potrebbe funzionare automaticamente su alcuni hardware, senza bisogno di configurazioni complesse. Mentre Valve non ha specificato quali dispositivi saranno compatibili oltre a Legion Go S, è probabile che supporti modelli popolari come Asus ROG Ally e Lenovo Legion Go (base).

Valve sta cercando partnership con produttori hardware per integrare ufficialmente SteamOS nei loro dispositivi. Griffais ha spiegato:

"Vogliamo assicurarci di avere un buon percorso per lavorare insieme su cose come aggiornamenti del firmware e accesso al boot manager e al BIOS in modo semi-standardizzato."

Attualmente, oltre a Lenovo, Valve non ha annunciato collaborazioni con altri produttori. L'azienda ha smentito di star lavorando con GPD per il supporto ufficiale di SteamOS, nonostante le affermazioni contrarie del produttore.

Valve si è mostrata aperta alla possibilità di espandere SteamOS ad altri formati, come i dispositivi per il salotto, dichiarando che sarebbe disposta a discutere con partner interessati a preinstallare SteamOS su tali dispositivi. Inoltre, l'azienda ha suggerito la possibilità di vedere in futuro più controller compatibili con Steam Input, ampliando così l'ecosistema di periferiche supportate da SteamOS.

Insomma, questa espansione di SteamOS rappresenta un passo significativo verso la creazione di un ecosistema di gaming più aperto e flessibile, offrendo agli utenti maggiori scelte al di fuori dell'ambiente Windows tradizionale. Con l'arrivo della beta pubblica e il lancio di Lenovo Legion Go S, il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per l'evoluzione di SteamOS e del gaming su Linux.