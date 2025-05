Stellar Blade: svelata la data di uscita su PC con upgrade grafico

Un inatteso colpo di scena ha sconvolto i piani di marketing di PlayStation: un trailer che annuncia l'arrivo di Stellar Blade su PC è trapelato prematuramente, rivelando dettagli che avrebbero dovuto rimanere riservati ancora per qualche tempo. Questo scivolone comunicativo ha svelato che l'11 giugno gli utenti PC potranno finalmente mettere le mani sul titolo che ha trasformato il CEO di Shift Up, Kim Hyung-tae, in uno degli uomini più ricchi della Corea. L'action-RPG, che ha già conquistato una vasta platea sulla console Sony, si prepara ora a raggiungere un pubblico ancora più ampio con una versione arricchita di significativi miglioramenti tecnici.

La notizia, diffusa dall'analista di gaming @Zuby_Tech attraverso un post su X, conferma quanto già si vociferava da tempo: Shift Up punta decisamente a replicare - se non superare - il successo ottenuto su PlayStation 5. L'azienda coreana sembra aver investito notevoli risorse nell'ottimizzazione della versione PC, consapevole del potenziale commerciale ancora inespresso di un titolo che ha già dimostrato di saper conquistare critica e pubblico.

Un'esperienza di gioco potenziata e senza compromessi

Il trailer trapelato mette in evidenza le numerose migliorie tecniche che caratterizzeranno la versione PC di Stellar Blade. Gli utenti potranno beneficiare di texture a risoluzione più elevata e di un frame rate completamente sbloccato, due elementi che promettono di esaltare ulteriormente la spettacolarità del sistema di combattimento, vero fiore all'occhiello della produzione. L'implementazione dell'upscaling AI e della generazione di frame tramite intelligenza artificiale rappresentano un ulteriore passo avanti per garantire prestazioni ottimali anche su configurazioni hardware meno performanti.

Non mancano funzionalità pensate specificamente per la piattaforma PC, come il supporto ai display ultrawide, che consentirà di godere di un campo visivo più ampio durante l'esplorazione e i combattimenti. Particolarmente interessante è anche la decisione di mantenere il supporto completo al controller DualSense, permettendo così ai giocatori PC di sfruttare le caratteristiche distintive del controller PlayStation 5, come il feedback aptico e i grilletti adattivi.

Il comparto audio non è stato trascurato: la versione PC includerà il doppiaggio in giapponese e cinese, ampliando le opzioni linguistiche già disponibili nell'edizione console. Questa attenzione al dettaglio testimonia la volontà di Shift Up di offrire un'esperienza definitiva, pensata per soddisfare anche i giocatori più esigenti.

Il successo di Stellar Blade rappresenta una boccata d'ossigeno in un periodo difficile per l'industria videoludica, segnata da numerosi licenziamenti. Shift Up ha celebrato i risultati ottenuti distribuendo ai suoi 311 dipendenti un generoso bonus di circa 3.500 dollari ciascuno, accompagnato da una PlayStation 5 Pro. Se le aspettative sulla versione PC dovessero essere confermate, il team potrebbe presto ricevere ulteriori riconoscimenti economici.