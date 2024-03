Stellar Blade: volete vedere la protagonista nuda? In tal caso il gioco si farà duro

Gli appassionati PlayStation in attesa del nuovo action-game, Stellar Blade (acquistabile su Amazon), hanno avuto moto di capire qualcosa di più sul titolo di Shift Up, grazie alla recente pubblicazione accidentale di una demo sullo store PS5. Tra i dettagli trapelati, uno dei punti focali è stato il nuovo costume per la protagonista Eve, noto come "Skin Suit".

Questo costume ha immediatamente catturato l'attenzione degli appassionati per il suo design decisamente audace e provocatorio, ma offre anche una caratteristica di gameplay parecchio interessante. Nonostante tutti costumi saranno puramente estetici, sembra proprio che la Skin Suit comporterà la disattivazione dello scudo di Eve, rendendola virtualmente indifesa e quindi facendo diventare il gioco nettamente più complicato e duro da affrontare. Questo cambiamento nel gameplay ha portato molti a confrontare il meccanismo con altri giochi famosi, come il comando di autodistruzione in Nier: Automata, che riduce drasticamente le difese del personaggio principale, 2B.

Tuttavia, resta ancora da vedere se il Skin Suit porterà con sé qualche vantaggio in termini di ricompense. Alcuni ipotizzano che giocare con questo costume potrebbe offrire una sfida più intensa e gratificante, simile a una modalità "difficile". Altri suggeriscono che potrebbe esserci un beneficio nascosto associato al costume, che potrebbe rendere il rischio di giocare senza scudo maggiormente apprezzabile.

Gli sviluppatori di Goddess of Victory: Nikke, hanno da sempre sottolineato l'importanza che attribuiscono all'aspetto di Eve, arrivando addirittura a catturare il corpo in 3D di una modella reale per ottenere la fisicità ideale per lei. Quindi per Shift Up i costumi sono fondamentali, ma vogliamo essere onesti: siamo sempre stati abbastanza perplessi dalla volontà di realizzare una protagonista così sessualizzata. Non possiamo augurarci altro che oltre all'aspetto della protagonista ci sia effettivamente della qualità nel gameplay di Stellar Blade.