È ormai passata più di una settimana dal lancio di Stray, il nuovo sorprendente titolo di debutto di BlueTwelve Studio pubblicato da Annapurna Interactive. Già nei suoi primi giorni di vita, il gioco con protagonista l’adorabile gattino è riuscito a fare breccia nei cuori di moltissimi appassionati, tanto che è stato capace di diventare uno dei titoli più popolari in tempo record. Ora, la sua cavalcata verso la gloria continua inarrestabile, confermandosi il videogioco più venduto su Steam della scorsa settimana.

A decretare l’andamento dei prodotti videoludici presenti sulla piattaforma Valve è il noto sito SteamDB, dove possiamo trovare ogni settimana una classifica aggiornata dei giochi e degli hardware più venduti su Steam. Come già anticipato è Stray ad essere il titolo più di successo della settimana scorsa, nonostante l’opera prima di BlueTwelve Studio non abbia raggiunto la casella più alta del podio ma si sia piazzata in seconda posizione.

Al primo posto della classifica, invece, c’è Steam Deck: l’hardware portatile di Valve che sta continuando a vendere molto bene nonostante il caldo estivo non aiuti a giocare per sessioni troppo lunghe. Al terzo posto, invece, troviamo una new entry, ovvero il nuovissimo Digimon Survive, il più recente gioco di ruolo con protagonisti le creature digitali che provengono dal fantastico mondo di Digiworld.

Vediamo nel dettaglio la top 10 dei giochi e degli hardware più venduti su Steam la settimana scorsa:

Steam Deck Stray Digimon Survive No Man’s Sky Marvel’s Spider-Man Remastered Valve Index VR Kit Elden Ring Red Dead Redemption 2 Raft Grand Theft Auto 5

Come possiamo vedere dalla classifica, oltre a Stray che continua il suo successo inarrestabile, possiamo trovare Elden Ring al settimo posto ma anche l’accoppiata targata Rockstar Red Dead Redemption 2 e GTA 5 rispettivamente all’ottava e alla decima posizione, a conferma di quanto i titoli Rockstar siano ancora oggi dei must per i giocatori PC.