Street Fighter 2: Mike Tyson ha scoperto ora del personaggio a lui ispirato

Mike Tyson ha ispirato uno dei personaggi della serie di Street Fighter: il lottatore però non ne aveva idea e l'ha scoperto solo di recente.

La serie di Street Fighter può contare su innumerevoli lottatori. Di capitolo in capitolo, sono stati introdotti nuovi personaggi spesso passati alla storia. Uno dei più famosi, introdotto con Street Fighter 2 (1991 ), era ispirato al pugile Mike Tyson. È un fatto abbastanza noto, ma a quanto pare solo all’interno della community dei videogiocatori, visto che Tyson stesso ha scoperto la cosa per la prima volta solo di recente.

EPSN, infatti, ha chiesto al pesomassimo se conoscesse la storia del personaggio e quello ha replicato di non averne idea. Il conduttore ha quindi spiegato a Tyson che il personaggio si chiama Balrog, ma in Giappone era originariamente conosciuto come M. Bison, con l’iniziale che stava a indicare il nome “Mike”. A quanto pare, però, Capcom temeva di imbattersi in cause legali e ha quindi cambiato il nome in Balrog.

@MikeTyson Don't forget about Street Fighter's Mike Bison. Sounds an awful lot like Mike Tyson @CapcomUSA_ 😉 pic.twitter.com/ev3sNMgI12 — Hotboxin' with Mike Tyson (@hotboxinpodcast) April 5, 2019

Come potete sentire nel video qui sopra, nella versione originale giapponese di Street Fighter 2, il personaggio noto come Vega è stato poi chiamato Balrog, mentre M. Bison è divenuto Vega. In pratica, Capcom ha invertito i nomi per limitare il più possibile una causa legale.

Nella clip possiamo anche sentire Tyson affermare qualcosa a riguardo di una “seria causa legale” ma non non è chiaro se era un riferimento alla sua insoddisfazione con il gioco Punch-Out!. Diteci, voi cosa ne pensate?