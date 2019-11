Street Fighter 6: quando uscirà? Ecco la risposta di Capcom

Rispondendo a un utente su Twitter il produttore esecutivo di Street Fighter, Yoshinori Ono, ha affermato che è ancora presto per Street Fighter 6.

Street Fighter V è uscito ormai nel 2016 inserendo un nuovo tassello nella saga di picchiaduro targata Capcom e, nonostante il rilascio di una versione Arcade più aggiornata, da allora non abbiamo più avuto nessuna notizia su una prossima versione del quinto capitolo o addirittura su un possibile Street Fighter 6 in sviluppo.

Nelle scorse ore il produttore esecutivo della serie Yoshinori Ono ha risposto a un utente su Twitter che ha pubblicato un’illustrazione non ufficiale di Street Fighter 6. Ono ha affermato di essere onorato dell’attenzione che c’è da parte degli appassionati riguardo un sesto capitolo di Street Fighter, ma secondo lui “è troppo presto, no? Non potreste aspettare altri dieci anni?”.

Quelli di Ono sembrano dei toni molto scherzosi, per questo crediamo che sarà molto difficile aspettare per davvero altri dieci anni prima di vedere una nuova iterazione della serie. Nonostante questo potrebbe essere effettivamente ancora troppo presto per Street Fighter 6.

Nel frattempo Street Fighter V si sta ancora rivelando un titolo molto giocato, è presumibile quindi che Capcom non si metterà fretta; soprattutto perché è uno dei titoli più popolari nella comunità del genere dei picchiaduro anche per quanto riguarda i campionati mondiali eSport. Pensate che sia effettivamente ancora presto per un nuovo capitolo di Street Fighter? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.