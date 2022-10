Colpo di scena: Rocksteady, software house al lavoro su Suicide Squad: Kill The Justice League e autrice della seire Batman Arkham, ha perso i suoi co-fondatori. L’annuncio è arrivato dal sito ufficiale del team di sviluppo e porta la firma di David Haddad, presidente di Warner Bros. Games. Una notizia che lascia senza parole, soprattutto considerando che il nuovo gioco del team di sviluppo dovrebbe essere pubblicato nel 2023, ma non c’è ancora una data di uscita.

“Con Suicide Squad: Kill The Justice League praticamente alla conclusione, entrambi hanno deciso di lasciare Rocksteady alla fine del 2022 e cominciare una nuova avventura nel mondo dei videogiochi”, si legge nella lettera di Haddad. “Abbiamo rispetto e gratitudine per Jamie e Sefton e auguriamo loro le migliori fortune nella loro prossima avventura”, continua il comunicato. Questo abbandono ristruttura Rocksteady internamente, con nuove figure attualmente promosse.

Dopo la partenza dei due co-fondator, sarà Nathan Burlow a ricoprire il ruolo di studio director, mentre Darius Sadeghian ridenvetà studio product director. “Suicide Squad è in mani sicuri ei l team è più unito che mai. Adesso è arrivato il momenti di cominciare una nuova avventura nel mondo dei videogiochi”, le parole di Hill e Walker contenute in un comunicato lanciato successivamente a quello di Warner Bros. Games. A quanto sembra il titolo non subirà le conseguenze di questo abbandono, che resta comunque clamoroso: non è infatti all’ordine del giorno che i co-fondatori lasciano le loro aziende, soprattutto se così di successo.

Rocksteady è stata fondata nel 2004. Dopo aver pubblicato uno shooter chiamato Urban Chaos: Riot Response, sono cominciati i lavori sulla serie di Batman Arkham. Il franchise è diventato di successo, tanto da aver attraversato indenne due generazioni di console ed essersi aggiudicato anche uno spazietto nella realtà virtuale, con la release di un vero e proprio capitolo inedito. Auguriamo anche noi un caloroso in bocca al lupo a Hill e Walker e siamo impazienti di scoprire a cosa lavoreranno in futuro.