Super Mario 64 con Ray Tracing è tutto un altro gioco

Che i vari capitoli della saga Super Mario siano tra gli esponenti migliori in assoluto per il genere platform non ci sono mai stati dubbi. Nel corso dell’evoluzione del proprio brand, Nintendo ha sempre saputo fare la cosa giusta, andando a rivoltare come un calzino le avventure dell’idraulico baffuto sempre per il meglio. Super Mario 64 è definito ancora oggi come un gioco fondamentale per ogni videogiocatore, e qualcuno ha deciso di recente di farlo brillare di una nuova luce che va a migliorarlo ulteriormente.

C’è chi, per esempio, ha provato ad aggiungere il Ray Tracing nella versione non ufficiale di Super Mario 64 su PC. Questo esperimento è stato riportato anche in video sul canale YouTube della redazione di Digital Foundry. Sebbene il tutto sia ancora in corso d’opera, i primi risultati che emergono da questo lavoro sono davvero affascinanti, con il grande classico Nintendo che viene visto letteralmente sotto una nuova luce in molti aspetti.

Super Mario 64 con Ray Tracing è attualmente giocabile tramite un’anteprima tecnica che, però, presenta al suo interno ancora tutta una serie di problemi e bug che dovranno essere corretti direttamente dal team che se ne sta occupando. Grazie all’aggiunta della tecnologia Ray Tracing, il platform 3D di metà anni ’90 ha dalla sua un’illuminazione decisamente migliorata e dei riflessi sui modelli dei personaggi (soprattutto Mario) con un altro livello di dettagli.

Come potete vedere anche voi stessi dal video pubblicato da Digital Foundry, molte aree di Super Mario 64 hanno una nuova vita con l’aggiunta del Ray Tracing. Fantastico, infine, come i riflessi e l’illuminazione generale cambia completamente quando si impersona Mario in versione metallica, dando ad un grande classico rimasto nel cuore degli appassionati tutto un fascino ancora maggiore.