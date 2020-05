Super Mario 64 su PC: Nintendo è intenzionata a rimuovere il porting fanmade

Lo scorso fine settimana è apparso in rete un porting fanmade del classico Super Mario 64 per in versione PC. Questo progetto si prefigge il compito di riportare in auge l’amatissimo platform 3D con una risoluzione di 4K e il supporto all’ultra widescreen. Tuttavia, gli avvocati e i rappresentanti di Nintendo hanno già presentando alcuni reclami sul copyright per far rimouvere l’interno progetto.

La notizia è stata resa pubblica dalla redazione TorrentFreak, la quale ha condiviso alcune informazioni in un proprio articolo dedicato. Sembrerebbe che gli avvocati di Nintendo si siano già mossi per far cancellare tutti i video e i post relativi al porting PC di Super Mario 64, condannando l’opera fanmade a non vedere mai la luce.

Il video di presentazione di Super Mario 64 per PC è già stato rimosso, quindi è impossibile al momento andare a dare uno sguardo al lavoro svolto fino ad ora dal team di sviluppo. Per dare vita a questo progetto, il team di sviluppo amatoriale ha lavorato direttamente con il codice originale del gioco per Nintendo 64, andando a convertire il tutto per PC consentendone la compatibilità con l’ambiente DirectX 12.

Dopo la mossa di Nintendo, ci sembra quindi improbabile vedere degli sviluppi riguardo al proting fan made di Super Mario 64 per PC, ma chissà che i recenti rumor che parlavano di un ritorno dei titoli storici di Super Mario su Nintendo Switch possa avere un fondo di verità. Eravate interessati a un porting fanmade di Super Mario 64 per PC?