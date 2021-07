Super Mario Bros 3 per PC esiste, ecco il video

A volte ritornano? Sebra proprio cosi in effetti alcune volte. Oggi infatti veniamo a conoscenza di una notizia che sicuramente per molti non ha eguali, soprattutto se siete fan Nintendo o giocatori PC di una certa epoca. Chi di voi infatti non ricorda Super Mario Bros 3, e soprattutto chi di voi non ricorda la nascita di id Software che ha portato tantissima innovazione nel mercato PC. Ecco, ora cercae di capire cosa hanno a che fare questi due nomi? Forse il titolo può darvi una mano…nulla? Allora ve lo spieghiamo noi.

Corre l’anno 1990 e i ragazzi di id Software sono alle prese con un loro nuovo motore che permetterebbe lo sviluppo veloce di titoli platform 2D, cosi decisero di creare un “clone” del gioco di Nintendo e di farlo vedere all’azienda giapponese. La risposta ovviamente ai tempi fu negativa, dato che come succede anche oggi, le IP legate alla grande N difficilmente lasciano le console proprietarie. E cosi Romero un po’ di tempo fa caricò un breve video in cui faceva vedere la sua versione di Super Mario Bros 3 per PC.

Ovviamente non poteva mancare la parte più succulenta di tutta questa storia. Sembra infatti che Andrew Borman, curatore tra l’altro del Museum of Play sia entrato in possesso di un floppy disk che contiene la copia originale di questa stupenda creazione. Non è stata rivelata però l’identità di chi ha dato a Borman questa copia, ma a detta sua si tratta comunque di uno sviluppatore che è dentro il mercato da tanti anni.

Ovviamente vedendo il video ha dell’incredibile quello che i ragazzi di id Software sono riusciti a fare negli anni 90. Un po’ la domanda sorge anche spontanea, e se Nintendo avesse detto “SI” a quella richiesta dell’azienda di Romero, come sarebbe diverso oggi il mercato? Secondo voi?