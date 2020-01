Super Smash Bros Ultimate, un evento nostalgico dedicato al capitolo per GameCube

Ancora prima di Super Smash Bros Ultimate, uno dei capitoli più apprezzati e ricordati con più nostalgia dai fan del picchiaduro Nintendo è quello dedicato alla console GameCube. Per molti giocatori, infatti, Super Smash Bros Melee rappresentò il primo, indimenticabile contatto con la serie. Anche per questo motivo, Nintendo ha deciso di dedicare l’intero fine settimana al capitolo sviluppato da HAL Laboratory e pubblicato in Europa nel 2002.

Il torneo Viva Melee durerà complessivamente tre giorni e andrà avanti sino a lunedì 6 gennaio. Come spiega la pagina Facebook ufficiale di Super Smash Bros Ultimate, l’evento è riservato a personaggi, scenari e strumenti apparsi nel capitolo per GameCube. C’è però una precisazione da sottolineare in merito ai personaggi giocabili: il roster, infatti, è composto solo dai personaggi apparsi per la prima volta in Super Smash Bros Melee.

Schermate dell'originale e dell'evento a confronto [Twitter/@Brandtendo]

Questo significa che il cast già presente nella versione Nintendo 64 e riproposto in quella per GameCube è stato escluso. Sono disponibili, dunque, personaggi come Dr Mario, Falco, Pichu, Bowser, Peach e Zelda, mentre sono stati esclusi altri come Mario, Samus, Pikachu, Fox e Captain Falcon, solo per fare qualche esempio. Gli scontri dell’evento Viva Melee durano un massimo di due minuti e mezzo.

Super Smash Bros Melee ha venduto nel mondo 7 milioni di copie e sulla scena competitiva professionistica è ancora il titolo della serie più apprezzato nonostante il successo di pubblico raggiunto da Super Smash Bros Ultimate. La versione per Switch, infatti, secondo i dati diffusi da Nintendo, fino al 30 settembre 2019 aveva venduto 15,71 milioni di copie diventando non solo il gioco Nintendo con le vendite più veloci di tutti i tempi ma anche il picchiaduro più venduto in assoluto superando in sei mesi anche i risultati di un titolo storico come Street Fighter II.