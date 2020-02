Super Smash Bros Ultimate: Lotus di Warframe si unisce come spirito

Super Smash Bros Ultimate potrebbe essere considerato a tutti gli effetti il crossover più incredibile di sempre tra i picchiaduro, presentato con un roboante “Everyone is Here“, è da molti considerato lo smash definitivo e in effetti questo slogan potrebbe essere più veritiero di quello che si è visto sino ad ora. Il titolo infatti non presenta al suo interno solo i maggiori personaggi Nintendo ma tanti altri che provengono da saghe videoludiche esterne con collaborazioni che hanno fatto felice migliaia di appassionati in tutto il mondo.

Oltre ad avere un corposo roster, Super Smash Bros Ultimate propone anche una collezione a dir poco enorme di spiriti, entità provenienti dai titoli targati Nintendo e non che possono offrire diversi vantaggi se equipaggiati durante gli scontri in diverse modalità. Come riportato dal profilo Twitter ufficiale di Warframe, famoso sparatutto in terza persona free-to-play, Lotus farà il suo debutto come spirito durante il prossimo evento che comincerà il prossimo 28 febbraio. Lotus potrà essere acquisito sconfiggendo Bayonetta nel tabellone degli spiriti.

Wake up, Tenno! Lotus is joining #SmashBrosUltimate as a Spirit! Unlock her during the “Spirits in Black” event starting Feb. 28. pic.twitter.com/8oXzY1t4jg — WARFRAME (@PlayWarframe) February 26, 2020

Come abbiamo detto precedentemente, Super Smash Bros Ultime contiene al suo interno anche personaggi provenienti da terze parti, sebbene Lotus sia un misterioso personaggio di Warframe non presente nel titolo targato Nintendo questa potrebbe essere una piccola indiscrezione per uno dei sei personaggi che arriveranno con il secondo season pass. Ovviamente si tratta solo di una speculazione e vi invitiamo quindi a prendere con le pinze ciò che abbiamo scritto, ma tutto è possibile. Ricordiamo che Warframe è approdato su Nintendo Switch nel 2018 ed è tutt’ora giocato da un discreto quantitativo di giocatori.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando ancora a Super Smash Bros Ultimate? Fatecelo sapere nei commenti. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti il titolo targato Nintendo.