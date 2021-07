Switch OLED avrà il Joy-Con drift? Risponde Nintendo

La Grande N ha svelato pochi giorni fa una Nintendo Switch OLED, una rivisitazione del modello originale con uno schermo più grande e di tipo OLED, più alcune piccole migliorie strutturali e funzionali. Sebbene il corpo della console e il dock abbiano subito delle modifiche, molti hanno notato che i Joy-Con montati su di essa sono sempre gli stessi che Nintendo ha prodotto sin dal lancio della piattaforma nel 2017.

Di conseguenza, alcuni utenti hanno puntato il dito contro la possibilità che anche con la Switch OLED si potrebbe verificare un problema che ha afflitto i giocatori da ormai più di quattro anni. Da ormai moltissimo tempo gli utenti lamentano l’ormai noto “Joy-Con drift“, un problema hardware degli stick analogici, che possono usurarsi facilmente, facendo riconoscere al software input non realmente immessi e rendendo quindi quasi impossibile giocare alla maggior parte dei titoli.

Il problema è così tanto diffuso che sono state avviate anche delle cause legali contro la casa di Kyoto, al fine di fare più luce sulla faccenda e rendere giustizia agli utenti che si trovano o a mandare i loro Joy-Con in assistenza o a comprarne di nuovi. Con l’annuncio di Switch OLED, alcune testate hanno chiesto a Nintendo se il problema del drifting si sarebbe verificato anche sul nuovo modello, senza ottenere però risultati.

La compagnia si è semplicemente rifiutata di commentare esplicitamente, sviando la risposta verso dettagli come l’assenza di una nuova CPU nel modello OLED. In merito ai Joy-Con di questa versione, Nintendo ha affermato che “la configurazione dei controller Joy-Con e le funzionalità non sono cambiate con Nintendo Switch (modello OLED)” lasciando presupporre che i dispositivi sono rimasti invariati. Voi cosa ne pensate? Avete avuto anche voi dei Joy-Con difettosi? Se si, fateci sapere come avete dovuto risolvere il problema con un commento.