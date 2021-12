System Shock, il remake si mostra di nuovo in 15 splendidi screenshot

Annunciato oramai da diverso, il remake del primo System Shock è in dirittura d’arrivo. Il gioco è infatti previsto nel 2022 su Steam, complice anche un deal di pubblicazione con Prime Matter, la divisione di Koch Media dedicata ai giochi indipendenti. Mentre entriamo ufficialmente nel nuovo anno (e quindi per quando è previsto il remake del titolo del 1994), il team di sviluppo ha deciso di lanciare una serie di nuovi screenshot, che mostrano il livello raggiunto dai lavori.

I nuovi screenshot del remake di System Shock sono stati diffusi tramite un comunicato stampa, pubblicato nelle ultime ore, anche per celebrare il deal dell’anno scorso raggiunto proprio con Prime Matter. “Si tratta di un importante step nella crescita di Nightdive Studios. Ci permette infatti di portare il gioco a tutti i fan in tutto il mondo, sia in digitale che in versione fisica”, il messaggio del CEO di Stephen Kick allegato al comunicato stampa diffuso nella giornata odierni.

Il remake di System Shock è decisamente atteso da tutti i fan. Si tratta infatti di uno dei giochi che più ha segnato il genere “immersive sim” e che ha debuttato nel 1994, con una storria fantascientifca ambientata nell’ann 2072. Ha avuto un grandd successo, con un sequel che ha debuttato nel 1999. Un terzo capitolo è attualmente in fase di sviluppo. Annunciato nel 2015, il progetto è ora nelle mani di Tencent dopo il fallimento di Starbreeze, che ha subito nel 2018 delle grosse perdite finanziare.

