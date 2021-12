Take-Two senza freni, pronta a denunciare tutti inclusi gli autori di It Takes Two

Sappiamo come Take-Two Interactive abbia preso di mira il mondo dei modder di GTA, denunciandoli per violazione di copyright e ottenendo la rimozione di diverse mod. Ora però i legali (forse per errore?) del publisher hanno cominciato una vera e propria guerra legale anche solo sulle parole di aziende e di marchi. Nella notte italiana, infatti, il publisher dei giochi Rockstar (e non solo) ha riempito una serie di documenti verso diverse realtà statunitensi per violazione di copyright.

Non è ancora chiaro quello che sia successo (e difficilmente avremo un quadro completo e oggettivo della cosa) ma Take-Two Interactive ha deciso di scagliarsi contro qualsiasi realtà che utilizzi parole come Rockstar, Max Pain e molte altre. La lista di denunce compilata dai legali del publisher è lunghissima: sono 5 pagine dove si affermano violazioni di copyright verso le più svariate realtà imprenditoriali statunitensi, come ad esempio ristoranti, negozi di tatuaggi, media agency e così via. Alcune non sono innocenti, visto che utilizzano nomi come Vice City o IRL Social Club (chiaro riferimento alle funzionalità online dei giochi Rockstar), ma altre sembrano semplicemente società che utilizzano nomi comuni e che probabilmente non hanno avuto nessun vantaggio dallo sfruttare i termini associati al publisher.

L’elemento più assurdo, però, è sicuramente It Takes Two. Il gioco di casa Hazelight Games, in lista per vincere il titolo di Game of the Year all’edizione 2021 dei The Game Awards è stato citato nel documento. Il motivo? Il titolo richiamerebbe appunto Take-Two Interactive. Una situazione al limite dell’assurdo, che è difficile anche solo comprendere come sia nata.

Take-Two have gone on a rampage of Trademark Disputes, they claim that they OWN the words Rockstar, Take Two, Bully and all variants. Remember that slippery slope? They're even trying to claim @HazelightGames "It Takes Two" is profiting off their brand: https://t.co/3eBQ9Ecn6A — Ash R. (@Ash_735) December 1, 2021

Ripetiamo: non sappiamo se si tratti di un errore oppure se gli avvocati in automatico abbiano deciso di procedere con queste denunce per violazione di copyright. Al momento il tutto si limita ad un report visibile anche pubblicamente sul sito del governo americano. Sicuramente nel corso delle prossime settimane ne sapremo qualcosa di più, ma per ora l’intera situazione resta sicuramente assurda e ovviamente decisamente difficile da comprendere.