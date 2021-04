Tales of Arise: i requisiti PC parlano di un JRPG poco pesante

Tales of Arise, diciasettesimo capitolo della nota saga JRPG ‘Tales of’ targata Bandai Namco Entertainment, sarà davvero alla portata di tutti su PC. A confermarlo, sono gli stessi requisiti minimi e consigliati all’utenza, apparsi recentemente sulla pagina Steam del gioco, che mostrano quanto l’atteso titolo della serie sia davvero leggero. Non ci resta che esaminarli assieme, per scoprire se la vostra macchina sarà in grado di accompagnarvi tra il mondo medievale di Dahna e il mondo tecnologico di Rena:

MINIMO:

Sistema operativo: Windows 10 (solo 64 bit)

Windows 10 (solo 64 bit) Processore: Intel Core i5-2300 o AMD Ryzen 3 1200

Intel Core i5-2300 o AMD Ryzen 3 1200 Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM GPU: GeForce GTX 760 o Radeon HD 7950

GeForce GTX 760 o Radeon HD 7950 DirectX: versione 11

versione 11 Memoria: 45 GB di spazio disponibile

45 GB di spazio disponibile Scheda audio: scheda audio compatibile con DirectX o chipset integrato

scheda audio compatibile con DirectX o chipset integrato

CONSIGLIATO:

Sistema operativo: Windows 10 (solo 64 bit)

Windows 10 (solo 64 bit) Processore: Intel Core i5-4590 o AMD FX-8350

Intel Core i5-4590 o AMD FX-8350 Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM GPU: GeForce GTX 970 o Radeon R9 390

GeForce GTX 970 o Radeon R9 390 DirectX: versione 11

versione 11 Memoria: 45 GB di spazio disponibile

45 GB di spazio disponibile Scheda audio: scheda audio compatibile con DirectX o chipset integrato

Inizialmente previsto per il 2020, Tales of Arise è stato rimandato al 2021, a causa dei rallentamenti dovuti alla pandemia di COVID-19. Il tanto atteso JRPG di Bandai, debutterà su PS4 e PS5, Xbox One e Xbox Series X|S e PC, il 10 settembre del 2021. Su console di nuova generazione, il gioco girerà in 4K a 6o fps. Inoltre, su PS5, sfrutterà il feedback aptico per offrire un ulteriore tasso d’immersione. Come sempre, vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division, per ulteriori aggiornamenti su Tales of Arise. Nel frattempo, vi riportiamo di seguito la descrizione del titolo:

“Trecento anni di tirannia. Una maschera misteriosa. Sensazioni e ricordi perduti. Impugna la Spada ardente e unisciti a una fanciulla misteriosa contro gli oppressori. Vivi una storia di liberazione con personaggi mai così espressivi e dettagliati. I protagonisti Alphen e Shionne si trovano loro malgrado al centro dell’eterno conflitto tra due popoli rivali. Nel corso del loro viaggio saranno chiamati a compiere grandi imprese insieme a nuovi amici e alleati. Gli snodi principali della storia sono narrati dalle meravigliose sequenze animate di ufotable, che rendono ancora più coinvolgenti le avventure dei nostri eroi“.