In Tears Of The Kingdom, così come in Breath Of The Wild, la parte centrale dell’avventura di Link verrà suddivisa in molteplici binari narrativi paralleli, tutti percorribili a piacimento dal giocatore. Tuttavia gli sviluppatori hanno realizzato un percorso guidato che, se seguito correttamente, permette di fruire gli eventi principali della storia, riuscendo allo stesso tempo a sbloccare le Torri Topografiche, a reperire il potere Schematrix e a raccogliere tutte le Lacrime Del Drago.

Guidarvi passo passo attraverso questo lungo percorso non avrebbe senso, considerando che ognuno di voi esplorerà Hyrule in maniera completamente diversa dagli altri, ma riteniamo necessario fornirvi una lista di passaggi da seguire in ordine, per non perdervi alcun aspetto della storia principale, ricordandovi che potrete in ogni momento seguire la nostra Guida Completa a Tears Of The Kingdom per approfondire i segreti celati all’interno di Tears Of The Kingdom.

La storia principale di Tears Of the Kingdom comincia una volta che avrete portato a termine il lungo prologo alla storia, ovvero quando avrete ottenuto la Paravela da Pruna, sbloccato la prima Torre Topografica e visitato per la prima volta il sottosuolo assieme a Rovely. Terminati questi step, avrete tutte le conoscenze, e gli strumenti, per seguire l’ordine delle missioni, indicato qui di seguito nella nostra soluzione completa alla storia principale, per portare a termine l’avventura di Link nella maniera più fluida possibile:

Una volta che avrete terminato il prologo, cominciate la missione principale: I Fenomeni Delle Quattro Regioni , dirigendovi nella parte Nord Est di Hyrule per giungere nelle Terre Di Hebra e visitare il Borgo Dei Rito.

, dirigendovi nella parte Nord Est di Hyrule per giungere nelle Terre Di Hebra e visitare il Borgo Dei Rito. una volta giunti nella cittadina dei Rito, seguite l’indicatore posto sulla mappa fino a che non parlerete con Tulin, dando il via alla missione principale: Tulin Del Borgo Dei Rito .

. Da questo momento in poi seguite i vari step, indicati sulla minimappa di volta in volta, fino a giungere, dopo una lunga porzione di gioco che vi porterà fin sui cieli di Hyrule, al Tempio Del Vento .

. Ogni Dungeon presente in Tears Of The Kingdom, proporrà una serie di enigmi per sbloccare un quantitativo variabile di meccanismi che permetteranno di accedere allo scontro con il boss dell’area. Onde evitarvi la sorpresa, abbiamo deciso di separare le soluzioni ai vari templi, realizzando una Guida Ai Dungeon, che vi permetta di scegliere liberamente se provare prima ad affrontarli da soli o se fiondarvi immediatamente alla ricerca della soluzione.

Portato a termine il Tempio Del Vento, terminerete il ciclo narrativo dedicato ai Rito e riceverete la benedizione del primo saggio , utilissima per spostarvi rapidamente in linea retta con la vostra Paravela.

, utilissima per spostarvi rapidamente in linea retta con la vostra Paravela. A questo punto, prima di proseguire, vi diamo un consiglio importantissimo: tornate sempre al Forte Di Guardia ogni qualvolta completerete una missione importante . Così facendo potrete parlare con i nuovi personaggi che giungeranno all’ultimo baluardo di difesa di Hyrule, otterrete l’accesso a nuove missioni secondarie e, molto più importante, riceverete indicazioni sui passaggi da portare a termine successivamente.

. Così facendo potrete parlare con i nuovi personaggi che giungeranno all’ultimo baluardo di difesa di Hyrule, otterrete l’accesso a nuove missioni secondarie e, molto più importante, riceverete indicazioni sui passaggi da portare a termine successivamente. Terminata la vostra breve visita al Forte Di Guardia, sarà giunto il momento di continuare la missione principale: I Fenomeni Delle Quattro Regioni e per farlo, dovrete recarvi a Nord Ovest di Hyrule, in direzione delle Terre di Odin e della Città Dei Goron.

e per farlo, dovrete recarvi a Nord Ovest di Hyrule, in direzione delle Terre di Odin e della Città Dei Goron. Non appena giunti alla Città Dei Goron, prima di proseguire con la storia assicuratevi di acquistare l’Armaturoccia Ignifuga . Quest’ultima si rivelerà indispensabile per poter esplorare liberamente le aree successive.

. Quest’ultima si rivelerà indispensabile per poter esplorare liberamente le aree successive. Come fatto precedentemente presso il Borgo Dei Rito, seguite gli indicatori sulla minimappa per cominciare la missione principale: Yunobo Della Città Dei Goron . Questa serie di incarichi vi farà percorrere in lungo e in largo l’area attorno al Monte Morte, fino a portarvi nelle profondità di Hyrule dove si troverà il Tempio Del Fuoco .

Questa serie di incarichi vi farà percorrere in lungo e in largo l'area attorno al Monte Morte, fino a portarvi nelle profondità di Hyrule dove si troverà il Tempio Del Fuoco.

Portato a termine il Tempio Del Fuoco, terminerete il ciclo narrativo dedicato ai Goron e riceverete la benedizione del secondo saggio , utilissima per rompere formazioni rocciose, armature dei nemici e danneggiare quest’ultimi scagliando lo spirito di Yunobo contro di loro.

, utilissima per rompere formazioni rocciose, armature dei nemici e danneggiare quest’ultimi scagliando lo spirito di Yunobo contro di loro. A questo punto sarà giunto il momento di migliorare le vostre capacità costruttive ottenendo un nuovo potere per il braccio Zonau di Link: lo Schematrix .

. Dirigetevi nuovamente al Forte Di Guarda e parlate con Josha (la ricercatrice che collabora con Rovely) per dare il via alla Missione Opzionale: Il Mistero Del Tempio Del Sottosuolo . Per conoscere tutti gli step necessari a ottenere il nuovo potere di Link, vi consigliamo di leggere la nostra Guida Su Come Ottenere Lo Schematrix.

. Per conoscere tutti gli step necessari a ottenere il nuovo potere di Link, vi consigliamo di leggere la nostra Guida Su Come Ottenere Lo Schematrix. Ottenuto il nuovo potere potrete decidere se proseguire l’esplorazione del sottosuolo, dedicarvi a potenziare le vostre batterie (e in merito a questo passaggio vi invitiamo a consultare la nostra Guida All’Aumento Delle Cellule Energetiche), cominciare a completare qualche sacrario in maniera tale da poter migliorare il vigore, e la salute, di Link o se proseguire con la missione principale: I Fenomeni Delle Quattro Regioni.

In caso abbiate deciso di continuare il vostro viaggio alla ricerca di Zelda, sarà giunto il momento di dirigervi a Est di Hyrule , più precisamente al Villaggio Degli Zora.

, più precisamente al Villaggio Degli Zora. Una volta arrivati nel regno degli uomini pesce, noterete nella piazza principale un terzetto di Zora intenti a lamentarsi sul fatto che la statua che celebra la precedente vittoria di Sidon e Link, è ora ricoperta di melma. Vi basterà avere con voi un Idrofrutto, o una Gelatina ChuChu Blu , da applicare a una delle vostre frecce che prontamente potrete scagliare sulla statua per completare la missione principale: Statua Coperta Di Melma .

, da applicare a una delle vostre frecce che prontamente potrete scagliare sulla statua per completare la missione principale: . A questo punto, seguendo gli indicatori sulla mappa, vi verrà chiesto di raggiungere il principe Sidon al Parco Mipha per poter dare il via alla missione principale: Sidon Del Villaggio Degli Zora . Una volta raggiunto il principe, e completato i dialoghi che vi forniranno le nuove indicazioni per proseguire con la storia, premunitevi di salire la lunga scalinata presente nel Parco Mipha in modo da raggiungere la statua della Principessa Mipha. Facendo attenzione alla fontana posta ai piedi della statua, noterete un pesce particolare che vi nuoterà al suo interno. Armatevi di arco e scoccate una freccia per abbatterlo, e conseguentemente, raccoglierlo. Questo raro esemplare di Arowana , difatti, si rivelerà indispensabile per completare la missione principale: L’Armatura Zora Da Riparare e ottenere il primo pezzo di una delle armature più utili ai fini ultimi dell’esplorazione.

. Una volta raggiunto il principe, e completato i dialoghi che vi forniranno le nuove indicazioni per proseguire con la storia, premunitevi di salire la lunga scalinata presente nel Parco Mipha in modo da raggiungere la statua della Principessa Mipha. Facendo attenzione alla fontana posta ai piedi della statua, noterete un pesce particolare che vi nuoterà al suo interno. Armatevi di arco e scoccate una freccia per abbatterlo, e conseguentemente, raccoglierlo. Questo raro , difatti, si rivelerà indispensabile per completare la missione principale: e ottenere il primo pezzo di una delle armature più utili ai fini ultimi dell’esplorazione. Ottenuta l’armatura vi basterà ricominciare a seguire i vari indicatori sulla mappa per esplorare a dovere il Regno Degli Zora e proseguire con la missione principale: Sidon Del Villaggio Degli Zora. Questa serie di incarichi, oltre a farvi esplorare una corposa parte della regione a Est di Hyrule, vi porterà, nuovamente sugli arcipelaghi sospesi nei cieli, dove questa volta sarete chiamati a completare il Tempio Dell’Acqua .

Portato a termine il Tempio Dell’Acqua, terminerete il ciclo narrativo dedicato agli Zora e riceverete la benedizione del terzo saggio , utilissima per eliminare gli ammassi di melma, sferrare attacchi a distanza e ottenere una protezione aggiuntiva, grazie allo scudo d’acqua che lo spirito di Sidon genererà attorno a Link.

, utilissima per eliminare gli ammassi di melma, sferrare attacchi a distanza e ottenere una protezione aggiuntiva, grazie allo scudo d’acqua che lo spirito di Sidon genererà attorno a Link. Una volta ottenuto il nuovo potere, prima di proseguire con la storia, vi consigliamo di ultimare un paio di minisfide disponibili nel regno degli Zora , le quali vi permetteranno di ottenere le due parti mancanti dell’armatura a loro dedicata.

, le quali vi permetteranno di ottenere le due parti mancanti dell’armatura a loro dedicata. Recatevi da Yona, la quale vi manderà a parlare con il fabbro posto al secondo piano del palazzo degli Zora (quello dove sono situati il negozio e la locanda) per ricevere la posizione sulla mappa di un antico santuario Zora dove potrete recuperare i Gambali Zora e terminare la minisfida Un Simbolo Di Amicizia .

e terminare la minisfida . Fatto questo, ritornate da Yona che questa volta vi consiglierà di parlare con Chroma per ottenere la posizione dell’Elmo Zora e portare a termine la minisfida: Un’Eterna Ramanzina .

. Terminato l’assemblamento dell’Armatura Degli Zora, potrete finalmente tornare al Forte Di Guardia e dedicarvi a qualche incarico opzionale, prima di recarvi a Sud Ovest per proseguire con la missione principale: I Fenomeni Delle Quattro Regioni.

In Aggiornamento…