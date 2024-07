Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate si prepara a sbarcare su Switch

Il gioco action/roguelike Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate di Super Evil Megacorp, che ha ottenuto oltre 22.000 recensioni 5/5 da parte dei giocatori su dispositivi mobili, si prepara a sbarcare su console. Il 17 luglio, infatti, farà il suo debutto su Nintendo Switch (acquistabile su Amazon), portando le celebri tartarughe ninja ancora una volta alla ribalta.

In Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate, i giocatori prenderanno il controllo di Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo in un'avventura mozzafiato. Scritto dai leggendari autori di fumetti Tom Waltz e Kevin Michael Johnson, il gioco propone una storia completamente nuova in cui le tartarughe devono attraversare portali che minacciano la realtà stessa per salvare il maestro Splinter, rapito da misteriose forze oscure.

I giocatori potranno inoltre creare la propria versione delle Tartarughe ninja grazie a un sistema di personalizzazione diversificato e divertirsi in modalità cooperativa fino a 4 giocatori. Il design visivo, le grafiche e la qualità audio sono stati notevolmente migliorati per garantire un'immersione totale nel mondo delle Tartarughe.

A partire da oggi, i giocatori possono preordinare il gioco e aggiungerlo alla lista dei desideri prima del lancio ufficiale su Nintendo Switch.