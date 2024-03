Tekken 8 Collector Edition per PS5 non è mai costata così POCO! Meno di 200€!

Le Offerte di Primavera di Amazon hanno appena preso il via e saranno attive fino al 25 marzo, offrendo eccezionali occasioni di shopping su una vasta gamma di prodotti disponibili sul loro marketplace. Tra le numerose offerte del giorno, vorremmo mettere in evidenza la Tekken 8 Collector's Edition: The Lightning Of Fate Edition per PS5, attualmente in vendita su Amazon a soli 199,90€, rispetto al suo prezzo precedente di 237,98€, con uno sconto del 16%. Questa edizione vi permetterà di immergervi completamente nella saga delle linee di sangue Mishima e Kazama, con una grafica di nuova generazione e una modalità Arcade Quest completamente rinnovata. Approfittate subito di questa offerta per arricchire la vostra esperienza di gioco e vivere emozioni indimenticabili.

Tekken 8 Collector's Edition: The Lightning Of Fate Edition, chi dovrebbe acquistarlo?

La Tekken 8 Collector's Edition: The Lightning Of Fate Edition per PS5 rappresenta un vero e proprio tesoro per gli appassionati di lunga data della celebre serie di combattimenti Tekken e per coloro che cercano un'esperienza di gioco coinvolgente e ricca di profondità. Con una grafica next gen mozzafiato, offre anche una selezione impressionante di 32 combattenti, tra nuovi arrivi e veterani della serie, ciascuno caratterizzato da modelli altamente dettagliati. È un'opzione ideale per coloro che amano immergersi nelle complesse narrazioni di rivalità, come quella tra le linee di sangue Mishima e Kazama, che offrono storie avvincenti e personaggi dalle personalità ricche e sfaccettate.

Con un'esperienza di gioco che promuove strategie aggressive e una modalità Arcade Quest rivisitata, consentendo ai giocatori di creare il proprio avatar per dominare gli avversari, questo gioco soddisfa sia coloro che cercano sfide intense che coloro che preferiscono un'esperienza più personalizzata e flessibile. La vasta gamma di opzioni di personalizzazione disponibili per i personaggi, gli avatar, l'HUD e la colonna sonora consente di adattare l'esperienza di gioco ai propri gusti e preferenze.

Al prezzo scontato di 199,90€, questa edizione include, all'interno della Premium Box, stickers della corporazione, la metal plate "Catena Infiammata", una copia del gioco, l'anello metallico di Leroy Smith, 8 carte collezionabili, un gettone arcade (5cm), la statuetta esclusiva di Jin (25cm), la steelbook special "Faceoff" e vari contenuti digitali.

