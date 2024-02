Uno degli aspetti più critici in qualsiasi picchiaduro è la capacità di bloccare gli attacchi in arrivo. Va da sé, dunque, che anche in Tekken 8 parare efficacemente sia fondamentale per impedire al nemico di avviare le proprie combo, anche se parare semplicemente non basta per ottenere la vittoria.

Tekken 8, come parare efficacemente

Per eseguire una parata standard, non inserite alcun input sul controller e i vostri combattenti bloccheranno gli attacchi in arrivo a livello medio o alto. Per bloccare gli attacchi bassi, dovete accovacciarvi tenendo premuto il tasto Giù.

È anche possibile bloccare tenendo premuto il tasto Indietro, ma tenete presente che ciò vi farà retrocedere lentamente rispetto al vostro avversario, il che potrebbe non essere desiderato se volete contrattaccare durante le finestre di recupero del nemico. Inoltre, tenere premuto Indietro come strategia di parata potrebbe essere controproducente, poiché potrebbe impedire l'evasione da una presa.

Come rompere una parata avversaria, Power Crush e Prese

La maggior parte dei combattenti ha almeno una mossa Power Crush nel loro arsenale che può superare la parata e far volare indietro l'avversario, anche in parata. Questi attacchi sono generalmente una combinazione di un input direzionale e un input di un arto, ma alcuni personaggi hanno mosse più complesse che richiedono input più articolati.

Inoltre, le prese sono un'opzione ottima quando non riuscite a superare la guardia del nemico. Molti combattenti hanno una varietà di tecniche di prese disponibili, quindi potete esplorarle nell'elenco delle mosse.

Infine, alcuni combattenti presentano anche mosse di contrattacco come la stance Libertador di Azucena, che consente di contrattaccare automaticamente gli attacchi in determinate situazioni.