Tekken 8, ecco i requisiti PC (vi conviene liberare il vostro SSD)

Bandai Namco svelato ufficialmente i requisiti di sistema per la versione PC del tanto atteso picchiaduro, Tekken 8. Abbiamo quindi un'anteprima delle specifiche hardware necessarie per godere appieno dell'esperienza di gioco che promette di essere davvero di gran livello.

In generale le specifiche non sono elevatissime, ma vi conviene liberare spazio dal vostro SSD visto che a quanto sembra l'esperienza completa occuperà ben 100 GB.

Requisiti Minimi:

Processore: Intel Core i5 6600K, AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i5 6600K, AMD Ryzen 5 1600 Scheda Video: NVIDIA GTX 1050 Ti, AMD R9 380X

NVIDIA GTX 1050 Ti, AMD R9 380X Memoria: 8 GB di RAM

8 GB di RAM Spazio di Archiviazione: 100 GB

100 GB Sistema Operativo: Windows 10 a 64 bit

Requisiti Raccomandati:

Processore: Intel Core i7 7700K, AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i7 7700K, AMD Ryzen 5 2600 Scheda Video: NVIDIA RTX 2070, AMD RX 5700 XT

NVIDIA RTX 2070, AMD RX 5700 XT Memoria: 16 GB di RAM

16 GB di RAM Spazio di Archiviazione: 100 GB

100 GB Sistema Operativo: Windows 10 a 64 bit

Come ben sappiamo il gioco sfrutterà l'Unreal Engine 5 e questo comporterà un impatto visivo senza precedenti per l'ottavo capitolo della serie. Se non altro, il team sembra aver lavorato bene con l'ottimizzazione, considerando i requisiti dichiarati. Staremo a vedere.

Tekken 8 è previsto per il 26 gennaio 2024 su PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5. Il nuovo anno, insomma, è pronto a iniziare con il "botto".