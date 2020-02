Temtem: gli sviluppatori annunciano l’arrivo di nuove isole, nuove creature e le lotte classificate

Temtem, Il recentissimo MMO che strizza l’occhio al brand di Pokémon, ha ottenuto un grande successo solamente nell’arco delle poche settimane dal rilascio della versione in accesso anticipato. Con oltre mezzo milione di copie vendute, il titolo sviluppato da CremaGames si sta costruendo una propria community già affezionatissima ai mostriciattoli collezionabili. Proprio per questo il team di sviluppo ha voluto annunciare i propri piani da qui ai prossimi mesi.

La software house ha condiviso la propria tabella di marcia che riassume tutte le aggiunte che verranno inserite da qui ai prossimi mesi in Temtem. Nell’elenco si può notare come siano in arrivo le lotte classificate, i tornei e la modalità Spettatore. Ma nell’arco dei prossimi mesi verranno aggiunte anche due nuove isole e diversi nuovi Temtem da catturare, compresa la prima creatura Mythical, l’equivalente dei Pokémon leggendari.

Attualmente non si conoscono i dettagli sulle nuove creature che verranno aggiunti nei prossimi mesi, se non che saranno ben 51 divisi in due scaglioni da 25, più la creatura Mythical. Insieme a tutte queste aggiunte, CremaGames ha annunciato che verranno inseriti anche gli achievements e un diario dove tenere conto delle quest.

Al momento Temtem è disponibile esclusivamente su PC (via Steam) e si trova ancora in accesso anticipato. Crema Studio ha intenzione di rilasciare l’MMO anche su console in futuro consentendo il cross play tra le piattaforme. Cosa ne pensate dei prossimo aggiornamenti destinati ad arrivare su Temtem?