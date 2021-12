Tencent l’ha fatto di nuovo! Il colosso cinese ha acquistato un noto studio

Non è la prima volta che assistiamo ad una nuova acquisizione da parte di Tencent. Il colosso cinese sono ormai anni che investe parecchio nel settore videoludico, e ormai sono diversi gli studi di sviluppo collegati direttamente alla grande compagnia asiatica. L’ultimo studio ad entrare in questa società è Turtle Rock Studio, team di sviluppo che proprio di recente ha pubblicato l’ottimo Back 4 Blood.

Come possiamo leggere dalla comunicazione ufficiale rilasciata giusto qualche istante fa, Turtle Rock entrerà a far parte di Tencent, pur mantenendo le sue operazioni indipendenti. Il team pre-esistente continuerà a gestire tutte le operazioni in studio, guidate dai co-fondatori Phil Robb e Chris Ashton. L’acquisizione non avrà alcun effetto sul recente Back 4 Blood, il gioco d’azione multiplayer di successo che ricordiamo è stato pubblicato da Warner Bros. Games.

“Non vediamo l’ora di entrare a far parte della famiglia di studi Tencent”, ha affermato Steve Goldstein, presidente e direttore generale di Turtle Rock Studios. “Gli eccezionali partner di Tencent, la portata globale, la profonda conoscenza sullo sviluppo dei giochi e un supporto senza precedenti ci aiuteranno a creare i giochi ambiziosi che sogniamo, consentendoci al contempo di mantenere la nostra autonomia e il nostro spirito indipendente”.

“Siamo grandi fan dei giochi di Turtle Rock, in particolare del loro straordinario approccio alla creazione di giochi online cooperativi”, ha affermato Eddie Chan, chief strategy officer di Tencent Games Global, il quale ha poi continuato affermando quanto segue: “non vediamo l’ora di vedere cosa succederà d’ora in poi e siamo entusiasti di far parte del loro futuro”.