Tfue perde followers dopo le polemiche con il FaZe Clan

Il celebre streamer Tfue, dopo le polemiche con il proprio team di eSport FaZe Clan, ha visto i propri followers ridursi a vista d'occhio.

Solo ieri vi avevamo parlato della controversa vicenda riguardante Tfue e il tanto leggendario team di eSport Faze Clan, in cui milita il giocatore di Fortnite. A generare il caso è stato il celebre streamer, insoddisfatto delle percentuali dovute alla propria squadra. Tfue ha infatti denunciato che oltre l’80% dei propri ricavi vengono presi dai FaZe, oltre al fatto che gli viene vietato di siglare vantaggiosi accordi commerciali con società terze. Problematiche che hanno portato lo streamer a intraprendere addirittura una causa legale.

La risposta del team non si è ovviamente fatta attendere e, nonostante la volontà di far rientrare la situazione, la polemica si è presto accesa. Secondo il FaZe Clan, infatti, tutto quello affermato dal proprio player non è assolutamente vero e, anzi, le cifre ottenute dalla celebre squadra sono praticamente pari a zero. Una volta ascoltate entrambe le opinioni la community ha presto preso una posizione.

I fan del celebre battle royale di Epic Games si sono infatti schierati con i FaZe, voltando le spalle al “povero” Tfue. In un solo giorno lo streamer ha infatti perso 20000 abbonati: una perdita decisamente notevole, soprattutto considerando il breve lasso di tempo in cui è avvenuta. Si tratta comunque di briciole rispetto ai suoi oltre 10 milioni di iscritti.

Quello che resta da questa vicenda è quindi una grande confusione, con le due parti in causa che vantano cifre completamente diverse. Probabilmente la verità starà come quasi sempre nel mezzo ma non ci è ovviamente dato per’ora saperlo. Una cosa è però certa: comunque andrà a finire la causa legale, il verdetto sarà comunque storico. Il panorama degli eSport e dei relativi team professionali potrebbe infatti uscirne completamente stravolto, soprattutto per quanto riguarda i contratti degli atleti.

E voi, invece, da che parte vi schierate in questa particolare diatriba? Fatecelo sapere nei commenti.