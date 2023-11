TGA, il team di Sea of Thieves è deluso dalla mancanza di nomination

Nel 2018 il lancio di Sea of Thieves fece molto scalpore, poiché divise completamente pubblico e critica. Da una parte si parlava di un prodotto estremamente vuoto e con pochi contenuti, mentre i giocatori lo apprezzavano per il suo innovativo modo di creare un rapporto tra individui sconosciuti durante le partite.

Con il senno di poi, alla fine la community ha avuto ragione: Sea of Thieves è divenuto un successo. Il gioco non è solo tra quelli più supportati tra i Game as a Service, ma è anche quello che ha saputo creare meglio un rapporto tra team di sviluppo (Rare) e comunità di giocatori. Un fatto non scontato al mondo d'oggi.

Nel corso degli anni il titolo Xbox ha raggiunto milioni di giocatori grazie a Xbox Game Pass, ma anche per vendite dirette e ancora oggi è molto apprezzato e giocato. Non per altro abbiamo vissuto da poco l'espansione dedicata a Monkey Island.

A essere onesti è da ormai due anni che tutti aspettavano una nomination ai TGA nelle categorie Miglior supporto post lancio e Miglior Community, ma nulla di tutto questo è mai arrivato. Nel 2021 arrivò l'espansione dei Pirati dei Caraibi, ma non ci furono menzioni a riguardo. Quest'anno è andata allo stesso modo, ma è evidente che Rare ci credeva particolarmente, poiché ha mostrato su X (ex Twitter) un po' di delusione, chiedendo spiegazioni a Geoff in persona.

Recentemente anche lo storico Josh Sawyer di Obsidian ha gettato benzina sul fuoco, esprimendo dubbi sulla gestione dei TGA, che l'anno scorso lo escluse totalmente con il suo Pentiment. In rete si parla molto di una "Tassa Xbox" che darebbe priorità ai titoli dei competitor in sfavore di quelli Microsoft, ovviamente noi non crediamo a questi "complottisti", ma è evidente che i ragazzi di Rare avrebbero meritato una nomination in tutti questi anni, così come lo stesso Halo Infinite lo avrebbe meritato nelle due categorie citate, proprio quest'anno.

Il team di Xbox non deve avere un bel rapporto con i The Game Awards. Nel 2021 Jez Corden di Windows Central scrisse un editoriale molto duro nei confronti della giuria, che escluse Forza Horizon 5, uno dei migliori giochi di quell'anno, tra i candidati al GOTY. Voi che cosa ne pensate?