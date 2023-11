Calendario dell’avvento per nerd, 15 prodotti che devi amare per forza

Il periodo natalizio si avvicina e, per gli appassionati di Doctor Who, Star Wars, Marvel, Stranger Things, Lego Harry Potter, e molto altro ancora .. ci sono entusiasmanti Calendari dell'Avvento disponibili.

Ogni calendario offre un'esperienza unica, svelando ogni giorno nuove sorprese legate al rispettivo universo. Dai gadget iconici alle miniature, questi calendari trasformano il conto alla rovescia in un'emozionante avventura natalizia, rendendo le festività ancora più speciali per i veri fan.

Doctor Who

Esplora il tempo e lo spazio con il Calendario dell'Avvento Doctor Who. Ogni giorno è un regalo unico e esclusivo, avvolto in carta velina di qualità e accompagnato da una nota che svela la storia dietro ogni dono. Dal cacciavite sonico a gadget del TARDIS, ogni sorpresa porta la magia di Doctor Who direttamente sotto l'albero. Regalati l'entusiasmo natalizio di un vero fan del Dottore con questo calendario straordinario, disponibile solo per i veri appassionati. Oppure prendilo solo per scoprire se è davvero più grande all’interno.

Star Wars Funko

Esplora il magico conto alla rovescia per il Natale con il Calendario dell'Avvento Funko Star Wars! Questo calendario ti permette di aprire le porte ogni giorno, svelando 24 Funko Pocket Pops unici che creano una scenografia incantevole. Colleziona e gioca con queste mini figure Star Wars, rendendo il periodo natalizio magico per tutte le età. Vivrai sorprese quotidiane, catturando la magia della stagione. Affidati alla qualità di Funko, il leader nel merchandising della cultura pop. Rendi il tuo Natale indimenticabile acquistando ora il Calendario dell'Avvento Funko Star Wars. Riscopri la gioia del Natale con questo regalo straordinario!

Marvel Funko

Esplora il magico mondo natalizio con il Calendario dell'Avvento Funko Marvel Comics! Ogni giorno, apri le piccole porte per rivelare 24 Funko Pocket Pops unici, creando una scenografia incantevole da esporre. Il conto alla rovescia per il Natale diventa ancora più divertente con questa collezione unica di mini figure Marvel Comics. Un regalo speciale per tutte le età, questo calendario offre sorprese quotidiane, catturando l'emozione delle festività. Affidati alla qualità di Funko, leader nel merchandising della cultura pop. Rendi memorabile il tuo conto alla rovescia natalizio con il Calendario dell'Avvento Funko Marvel Comics. Scopri la magia dei regali natalizi!

Stranger Things

Salta nel mondo di Hawkins, Indiana, e nel Sottosopra con il Calendario dell'Avvento di Stranger Things di Cinereplicas! Questo calendario include 24 finestre, ognuna con un regalo ispirato alla serie di successo di Netflix. Sotto licenza ufficiale, è stato sviluppato in collaborazione con Netflix, garantendo fedeltà allo stile della serie. Il design originale cattura l'atmosfera di Stranger Things, con elementi iconici come il Demogorgone e i costumi Ahoy. Cinereplicas, un marchio riconosciuto, offre alta qualità nel mondo del merchandising. Acquista il Calendario dell'Avvento di Stranger Things su Amazon e immergiti nelle sorprese natalizie!

Lego Harry Potter

Esplora il magico mondo di Hogsmeade con il Calendario dell'Avvento LEGO Harry Potter 2023! Dietro a ognuna delle 24 porte, i bambini e i fan scopriranno una sorpresa magica. Tra i regali, 6 minifigure LEGO, tra cui Harry Potter, Hermione Granger, Ron Weasley, Draco Malfoy, Madama Rosmerta e la prima minifigure di Aberforth Silente. Troverai anche 18 mini-modelli di luoghi iconici come I Tre Manici di Scopa, Il Testa di Porco, Zonko e Mielandia. Ricrea scene magiche con oggetti giocattolo iconici. Un regalo prenatalizio ideale per streghe, maghi e babbani dai 7 anni in su.

Acquista ora il Calendario dell'Avvento LEGO Harry Potter 2023 su Amazon e immergiti nell'universo magico dei mattoncini LEGO Harry Potter!

Cancelleria Stranger Things

Apri le misteriose porticine del Calendario dell'Avvento Stranger Things 2023 e immergiti nell'universo affascinante della serie. Scopri ogni giorno accessori e cancelleria a tema Stranger Things, come gadget, quaderni, adesivi, lacci delle scarpe, braccialetti e altro ancora.

Con 24 sorprese uniche, il calendario della serie Netflix offre accessori per la scuola, braccialetti, collane e molti altri gadget originali. Rendi l'attesa del Natale ancora più divertente con questo calendario perfetto per i fan della serie.

Gli accessori inclusi sono originali e fanno parte del merchandise ufficiale di Stranger Things. Non lasciarti scappare questa opportunità di possedere pezzi esclusivi per arricchire la tua collezione.

Ogni giorno, il calendario avvento bambini ti sorprenderà con accessori di qualità, utili e divertenti per la scuola e il gioco a casa. Acquista ora il Calendario dell'Avvento Stranger Things 2023 e vivi l'attesa del Natale in modo unico!

LEGO Marvel

Il Calendario dell'Avvento LEGO Marvel Avengers 2023 è un regalo perfetto per i giovani appassionati di Marvel. Ogni giorno, i bambini scopriranno una sorpresa giocattolo ispirata agli Avengers, tra cui 7 minifigure come Doctor Strange, Capitan America, Spider-Man e altri. Il set include anche mini-costruzioni e accessori ispirati al Marvel Cinematic Universe, come un Quinjet e un treno Hydra. Dopo l'apertura dell'ultima finestra, il divertimento continua, poiché il set può essere combinato con altri set LEGO Marvel. Un regalo prenatalizio emozionante per giovani supereroi dai 7 anni in su.

Stitch

Apri le porticine del Calendario dell'Avvento Disney di Stitch 2023 per immergerti nell'universo affascinante del simpatico personaggio. Scopri ogni giorno accessori e oggetti originali di Stitch: cartoleria, gadget, quaderni, pastelli, calzini, braccialetti, adesivi e altro ancora!

Il calendario dell'avvento Stitch Disney fa parte del merchandise ufficiale del brand, offrendoti l'opportunità di possedere gadget esclusivi perfetti per tutti gli appassionati dei cartoni più amati.

Con accessori di qualità, i calendari avvento di Stitch sono pieni di articoli utili e divertenti per la scuola e il gioco a casa. Acquista ora il Calendario dell'Avvento Disney di Stitch 2023 e vivi l'attesa del Natale in modo unico con i gadget del merchandise ufficiale di Stitch!

Naruto

Apri le porte del Calendario dell'Avvento Naruto e immergiti nell'universo affascinante del manga e dell'anime. Ogni giorno, scopri gadget esclusivi, quaderni, penne, adesivi, bacchette giapponesi e altri oggetti legati a Naruto.

Il calendario contiene una varietà di cancelleria da scuola e gadget, tra cui quaderni, penne, portachiavi, adesivi e un coprifronte Naruto, offrendo sorprese uniche da scoprire giorno dopo giorno.

Rendi l'attesa del Natale ancora più divertente con questo calendario perfetto per i bambini appassionati di Naruto, rendendo le festività più magiche e divertenti.

Il Calendario dell'Avvento Naruto è il regalo ideale per tutti i fan di Naruto, offrendo gadget anime con licenza ufficiale e accessori autentici per arricchire la collezione.

Acquista ora il Calendario dell'Avvento Naruto e vivi l'attesa del Natale con il fascino unico di Naruto!

Harry Potter Replicas, La Mappa del Malandrino

Vivete la magia di Harry Potter con il Calendario dell'Avvento La Mappa del Malandrino di Cinereplicas! Accendete i riflettori sull'iconica Mappa mentre a dicembre si svelano 24 finestre, ognuna contenente un regalo ispirato alla Mappa o ai suoi creatori: James Potter, Sirius Black, Remus Lupin e Peter Minus. Scoprite bellissimi articoli di cancelleria, borse e accessori.

Un prodotto ufficiale con licenza Warner Bros., sviluppato con la massima fedeltà al materiale originale. Il design presenta una scatola chiusa e regali appositamente realizzati per questo calendario, tutti ispirati all’iconica Mappa, rendendolo il compagno ideale per il conto alla rovescia verso il Natale.

Cinereplicas, un marchio riconosciuto, ha la fiducia della Warner Bros. per rappresentare l'immagine della produzione di Harry Potter e sviluppare linee di prodotti di alta qualità.

Acquistate ora il Calendario dell'Avvento La Mappa del Malandrino di Cinereplicas e immergetevi nell'incanto di Harry Potter durante le festività!

Harry Potter Cinreplicas

Il Calendario dell'Avvento 2023 di Cinereplicas promette di portare la magia di Harry Potter nel mese di dicembre. Con 24 finestrelle, ogni giorno rivelerà un regalo legato a Harry Potter e al Mondo Magico, che accontenterà i fan della saga con articoli di cancelleria, gioielli e accessori vari. Inoltre, c'è la possibilità di trovare la carta vincente nascosta per vincere un Nimbus 2000 Junior.

Questo Calendario dell'Avvento è un prodotto ufficiale di licenza Warner Bros, sviluppato seguendo rigorosamente la licenza Warner Bros. Il design originale, caratterizzato da una nuova scatola e regali creati appositamente per il 2023, rende questo calendario il compagno ideale per il conto alla rovescia verso il Natale.

Cinereplicas, marchio riconosciuto, gode della fiducia della Warner Bros. per rappresentare l'immagine della produzione di Harry Potter e sviluppare linee di prodotti di alta qualità. Vivete un dicembre magico con il Calendario dell'Avvento 2023 di Cinereplicas, ideale per ogni appassionato di Harry Potter.

Set dadi GDR

Il Calendario dell'Avvento con dadi 2023 è il regalo perfetto per gli appassionati di Dungeons and Dragons, D&D, RPG, poliset, fan d20, nerd, giochi e geek.

Si tratta di una nuova versione, con dadi diversi rispetto a quello del 2022. Quindi non si rischia di avere doppioni, anche se forse per un collezionista di dadi è quasi una certezza.

Il calendario promette un coinvolgente conto alla rovescia per il Natale, regalando un nuovo dado poliedrico ogni giorno di dicembre. La consegna internazionale è gratuita, ma arriva da UK quindi meglio affrettarsi se volete averlo entro il primo dicembre. Ogni calendario include 3 poliset casuali misti, per un totale di 21 dadi individuali, insieme a 2 regali speciali che comprendono miniature dipinte e non dipinte, spille, dadi unici, sacchetti per dadi pozioni, dadi in miniatura, sacchetti per monete e altro ancora. Inoltre, troverai un regalo di Natale, scelto casualmente tra una pietra preziosa o un metallo d20.

Fai in modo che questo Natale sia indimenticabile per gli amanti dei giochi da tavolo con il Calendario dell'Avvento con dadi 2023!

Batman Classic

Il Calendario dell'Avvento Ufficiale di Batman offre un emozionante conto alla rovescia con 25 articoli esclusivi ispirati ai fumetti di Batman. Celebra le festività a Gotham City con la Famiglia di Batman e i suoi nemici. Ogni giorno di dicembre, apri una nuova finestrella per scoprire sorprese come ricettari, spille e tanto altro. Un regalo perfetto per i fan del Cavaliere Oscuro, disponibile su Advent Calendar.

Fallout

Il Calendario dell'Avvento Ufficiale di Fallout: The Vault Dweller’s è disponibile al prezzo di £22.00 e offre 25 giorni di sorprese ispirate alla premiata serie di videogiochi. Questo regalo perfetto per i giocatori, gli esploratori solitari e i sopravvissuti è un modo fantastico per rendere le festività di quest'anno ancora più speciali. Il calendario include mementi come un pop socket, un pulsante in latta, e un sottobicchiere, oltre a ornamenti di carta di alta qualità, ricettari e altre sorprese divertenti ispirate al mondo di Fallout. Acquista il tuo su Advent Calendar.

A Nightmare Before Christmas

Il Calendario dell'Avvento di The Nightmare Before Christmas e offre una festa natalizia fuori dagli schemi con Jack Skellington e compagni. Questo calendario, basato sull’omonimo film, si apre rivelando 25 regali che includono mini libri, note card, ornamenti e altre sorprese per guidarti attraverso i 25 giorni delle festività più allegre dell'anno. Acquista il tuo su Advent Calendar.

Celebrando il Natale con The Nightmare Before Christmas, questo calendario include adesivi, ornamenti e saluti natalizi per esporre o condividere con gli amici. Divertiti con curiosità, fatti divertenti sul film e altre sorprese in mini-libri sparsi durante il mese. Conta i giorni fino a Natale con esclusivi oggetti da collezione del film. Aggiungi questo robusto calendario dell'avvento a decorazioni natalizie tradizionali per una festa spaventosamente deliziosa.

Immagine di copertina: zasabe