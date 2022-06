Si è da poco concluso lo State of Play di giugno, in cui Sony ha mostrato parecchi annunci interessanti dei suoi titoli sviluppati da terze parti, più alcuni giochi per PSVR 2. Troverete tutte le opere mostrate nella conferenza all’interno del nostro recap. Tuttavia, uno degli annunci più interessanti della serata è sicuramente The Callisto Protocol.

The Callisto Protocol è un nuovo survival horror sviluppato da Striking Distance Studios, sviluppatori di Dead Space. Il titolo promette una buona dose di horror e un’ambientazione claustrofobica. Il giocatore si troverà sulla luna di Callisto, chiamata Luna Morta, ad affrontare degli esseri dall’aspetto umanoide. Il titolo inizialmente era previsto come parte dell’universo di PUBG ma, di recente, gli sviluppatori hanno deciso di fare un passo indietro e distaccarlo da quel mondo. Pur trattandosi di un survival, il gioco fa, infatti, molto affidamento sulla sua storia in single player.

Il trailer è prevalentemente cinematografico e mostra la potenza del motore grafico che riesce a creare un’atmosfera promettente. Non sono emersi particolari dettagli relativi al gameplay ed è probabile che si dovrà ancora attendere per notizie più concrete. Tuttavia, il titolo sembra decisamente promettente.

Lo State of Play appena conclusosi ha saputo combinare annunci a sorpresa e trailer attesi che sicuramente renderanno la nuova console di casa Sony ancora più appetibile per il mercato. In attesa della risposta da parte di Microsoft, vi ricordiamo che The Callisto Protocol non ha ancora una data di uscita ufficiale. Il titolo sviluppato da Striking Distance Studios, tuttavia, arriverà su PlayStation 5.