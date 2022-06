Tra i tanti giochi che appariranno alla vetrina del Summer Game Fest la prossima settimana ci sarà anche The Callisto Protocol di Striking Distance Studios. Sarà la prima demo di gioco per il titolo horror con il regista Glen Schofield che si unirà all’ospite Geoff Keighley.

The Callisto Protocol è un survival horror ambientato nel 2320 nella colonia carceraria di Black Iron a Callisto. Il personaggio principale è il prigioniero Jacob Lee che sta combattendo per la sopravvivenza durante un’invasione aliena. Tuttavia, sembra che il custode possa aver avuto un ruolo in tutto questo. Oltre a usare pistole e armi da mischia, Lee farà affidamento sul GRP, un’arma gravitazionale che si può utilizzare per congelare i biofagi, lanciarli contro oggetti elementali e altro ancora. La demo presentata al Summer Game Fest saprà sicuramente fornire ulteriori dettagli sul funzionamento delle armi e sulle meccaniche di gameplay del titolo di Striking Distance Studios.

Originariamente annunciato come parte dell’universo PUBG Battlegrounds, Schofield ha da allora rivelato che The Callisto Protocol avrà il suo universo e la sua storia. Ciò significa che non ci sono collegamenti narrativi con il titolo di Krafton. Il titolo, tuttavia, sarà incentrato largamente sulla sua campagna single player. Il trailer disponibile al momento non lascia molti dettagli di trama, oltre a quelli già elencati in precedenza. Tuttavia, l’atmosfera del gioco sembra ricreare degli scenari horror di tutto rispetto e i nemici sembrano decisamente minacciosi e pericolosi.

