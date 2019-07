The Dark Pictures Anthology: gli sviluppatori hanno idee per almeno 8 giochi

The Dark Pictures Anthology, la nuova serie di giochi horror di Supermassive Games, potrebbe proseguire fino all'ottavo capitolo.

Supermassive Games, sviluppatori dell’esclusiva PS4 Until Dawn, sono attualmente al lavoro su Man of Medan, ovvero il primo capitolo della The Dark Pictures Anthology. Sappiamo già, inoltre, che c’è un secondo gioco in lavorazione. Il team ha quindi previsto di fermarsi a due titoli? Assolutamente no.

Secondo quanto dichiarato dal CEO di Supermassive Games, Pete Samuels, il team ha già idee per almeno otto capitoli (compresi Man of Medan e il secondo gioco). Ovviamente questo non significa che lo sviluppatore e Bandai Namco (ovvero il distributore) hanno già pianificato l’arrivo di otto giochi, ma di certo esiste la possibilità.

Tutto dipenderà dal successo di Man of Medan e dal secondo capitolo di The Dark Pictures Anthology. Il primo sarà disponibile a partire dal 30 agosto su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Attualmente non è stato detto nulla sul rilascio del secondo gioco. Tempo addietro si è parlato di un nuovo prodotto ogni sei mesi, ma sembrano tempistiche un po’ difficili da rispettare.

Ciò che conta, però, è che Supermassive Games è assolutamente pronta a sostenere il proprio progetto e i fan che la seguiranno in questo percorso. Un team appassionato è sicuramente un elemento fondamentale per un progetto sul lungo termine. Inoltre, Man of Medan e i successivi giochi di The Dark Pictures Anthology potrebbero avere vita lunga grazie alle componenti multigiocatore, di cui vi abbiamo già parlato. Se il progetto dovesse veramente proseguire, di certo nuovi capitoli sarebbe pubblicati su PS5 e Xbox Scarlett. Se Man of Medan vi incuriosisce, potete leggere la nostra anteprima a questo indirizzo.