The Day Before, si mostra finalmente in un gameplay

Si è fatto desiderare e non poco vero? Per molti giocatori, soprattutto quelli appassionati di survival e zombie, The Day Before rappresenta sicuramente il prossimo titolo su cui puntare. Già vi abbiamo parlato di questo spettacolare titolo che promette un grandissima quantità di innovazioni all’interno del genere, il tutto condito anche con un comparto tecnico di alta gamma. Proprio pochi minuti fa si è conclusa una piccola anteprima che ha visto il focus sul gameplay, che ancora non veniva mostrato nella sua interezza.

Tutti i trailer che erano stati rilasciati fino ad adesso erano infatti in CGI con immagini off-game. Quello che invece abbiamo visto oggi è davvero interessante soprattutto per la qualità dell’ambientazione che ci è stata mostrata. In ben 13 minuti di gameplay abbiamo infatti visto una grandissima varietà di ambientazioni e di interni che ci hanno molto soddisfatto per la cura anche nei piccoli dettagli. The Day Before punta ad essere la prossima “next big thing” in fatto di survival e alcuni elementi sembrano andare proprio nella direzione di titoli che già abbiamo visto in passato.

Sembra essere infatti un unione tra The Division, per impostazione dello shooting e The Last of Us per le ambientazioni. Ovviamente vogliamo precisare che queste comparazioni sono state fatte solo con questi 13 minuti e ovviamente una volta che il titolo sarà uscito potremmo davvero tirare le somme di un titolo che si è presentato davvero in pompa magna.

All’interno del trailer inoltre abbiamo anche avuto modo di vedere l’interazione non solo con il mondo del gioco, ma anche una piccolissima parte sul finale che si è concentrata sul PvP. I protagonisti del trailer hanno infatti dovuto evitare uno scontro a fuoco con quelli che sembravano essere altri giocatori, armati fino ai denti. Ovviamente non vediamo l’ora di poter vedere qualcosa di più del titolo, e soprattutto cercare di capire se realmente questo nuovo survival possa diventare “la next big-thing”.