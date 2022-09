Mancano pochi giorni al nuovo Ubisoft Forward, il prossimo evento digitale che ci racconterà e mostrerà come sarà il futuro della compagnia transalpina. L’evento sarà trasmesso sabato 10 settembre e in questi giorni abbiamo già scoperto alcune anticipazioni su quelli che saranno alcuni dei contenuti presenti nel corso della trasmissione. Oltre al nuovo Assassin’s Creed Mirage, ora emerge in rete un altro gioco che potrebbe trovare spazio nel nuovo evento: The Division Heartland.

La nuova iterazione della serie The Division sperimenterà con una struttura di gioco free-to-play, e proprio questo aspetto ha saputo incuriosire una grossa fetta di appassionati fin dal primissimo annuncio del gioco avvenuto ormai diverso tempo fa. Di The Division Heartland non conosciamo ancora alcuni dettagli importanti, come per esempio la data di lancio, ma a darci una possibile anticipazione sul titolo è stata la stessa Ubisoft qualche istante fa.

Non è la prima volta che la compagnia francese anticipa l’arrivo di una propria nuova produzione, ma questa volta è stato lo stesso Ubisoft Store, dove è emersa prima del tempo la pagina dedicata proprio a The Division Heartland. Al momento tale pagina è stata oscurata, ma c’è chi è riuscito a immortalare quanto è emerso. Oltre a nuove immagini sul gioco free-to-play, la pagina sembra aver svelato che il titolo arriverà presto.

Tutti questi segnali sembrano portare a un nuovo annuncio durante il prossimo Ubisoft Forward, dove la compagnia francese potrebbe non solo mostraci il titolo in azione con un nuovo trailer ma anche svelarci la possibile data di lancio del gioco. Vi ricordiamo che il nuovo evento targato Ubisoft verrà trasmesso questo sabato 10 settembre, con la diretta che comincerà alle ore 21:00, orario italiano. Oltre ad Assassin’s Creed Mirage, già confermato, ci sarà spazio anche al nuovo titolo free-to-play di The Division? Per scoprirlo non ci resta che pazientare solamente qualche giorno.