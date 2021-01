The Elder Scrolls 3 Morrowind: il video che incanta i fan

Se siete appassionati di vecchia data della saga The Elder Scrolls, celebre serie di videogiochi action RPG sviluppati e pubblicati da Bethesda, apprezzerete il lavoro di Mr. Moonshine. Stiamo parlando di uno YouTuber che ha condiviso un video in cui mostra The Elder Scrolls III Morrowind, titolo pubblicato nel lontano 2002, in esecuzione in OpenMW con oltre 300 mod attive. Questa versione appare come una remaster del gioco, esteticamente più bella.

OpenMW è un motore grafico libero e moderno, creato per migliorare ed estendere il motore Gamebryo originale del 2002 di The Elder Scrolls III Morrowind e per correggere i vari bug presenti nel motore originale del gioco. Ciò è possibile in quanto OpenMW include un proprio editor, chiamato OpenMW-CS che consente agli utenti di modificare o creare le proprie mod, nonché di lavorare a giochi originali. Si precisa, però, che si tratta di un progetto totalmente indipendente e che non ha alcun legame con Bethesda.

Dopo aver diffuso il proprio lavoro, Mr. Moonshine ha anche condiviso con gli spettatori l’elenco completo delle mod che ha usato. Potete consultarlo a questo indirizzo. In questo modo, anche voi potete scaricare tali mod e provare ad eseguire il gioco esattamente nella modalità che possiamo ammirare nel video qui sopra, precisando che è necessario un computer adeguato per questa operazione.

Attualmente, il team di OpenMW sta lavorando ad una nuova versione del marchio, che includerà funzionalità interessanti. Se siete interessati, potete scaricare OpenMW dal suo sito web ufficiale. Sfortunatamente, Todd Howard di Bethesda ha affermato che non sono previsti remaster ufficiali per The Elder Scrolls III Morrowind. Essendo più stabile e presentando meno bug del motore di gioco originale, OpenMW è un buon espediente per i fan più nostalgici dell’isola di Vvardenfell.