The Elder Scrolls 6: Phil Spencer conferma, sarà esclusiva Xbox!

Quando Bethesda e Zenimax sono state acquistate da Microsoft in molti si sono più volte chiesti quale sarebbe stato il destino delle tante e popolari IP delle compagnie statunitensi. Per Microsoft sarebbe stato un bel colpaccio inserire nel proprio catalogo una sequela di titoli di grande valore come le saghe di Fallout o il prossimo The Elder Scrolls 6, con quest’ultimo che è stato recentemente citato proprio dal capo della divisione Xbox Phil Spencer.

Quest’oggi si celebrano i vent’anni del marchio Xbox, e per l’occasione speciale Phil Spencer è stato protagonista di una nuova interessante intervista con la redazione di GQ, dove il capo della divisione Xbox ha espresso alcuni pensieri sul prossimo The Elder Scrolls 6; rimarcando un concetto fondamentale sull’esclusività della prossima grande epopea targata Bethesda.

“Non si tratta di punire le altre piattaforme, poiché credo fondamentalmente che tutte le piattaforme possano continuare a crescere”, ha dichiarato Spencer, il quale forse per la prima volta va a confermare in via ufficiale che sì, il prossimo attesissimo The Elder Scrolls 6 sarà un titolo esclusivo Xbox e non uscirà al di fuori delle piattaforme di casa Microsoft; quindi console e PC.

Elder Scrolls 6’s Xbox exclusivity ‘isn’t about punishing PlayStation’, Phil Spencer has said.https://t.co/RpeSe4suXm pic.twitter.com/FROHvlx5D8 — VGC (@VGC_News) November 15, 2021

Ad oggi non sappiamo quando potremo finalmente mettere le mani su The Elder Scrolls 6, ma Bethesda ha già confermato che prima di poter tornate ad immergerci nel mondo fantasy di The Elder Scrolls toccherà alla nuova IP Starfield fare il proprio debutto il prossimo 11 novembre 2022; anch’essa esclusiva Xbox e giocabile fin dal day one sul servizio in abbonamento Xbox Game Pass.